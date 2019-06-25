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Сергей Варивода: «Дельта Банк» рассчитался с кредиторами

26.06.2019 14:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Варивода: «Дельта Банк» рассчитался с кредиторами

Спустя четыре с лишним года ЗАО «Дельта Банк» завершает расчеты с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

        В это мало кто верил. Я – точно нет.

       Напомним, временная администрация была введена в ЗАО «Дельта Банк» 12 марта 2015 года. Полномочия действующего правления были приостановлены. Через неделю Национальный банк отозвал лицензию «Дельты», а 18 мая Верховный суд Беларуси постановил возбудить производство по делу о банкротстве банка и открыть в отношении должника конкурсное производство.

       Управляющим в деле о банкротстве банка назначили ГУ «Агентство по гарантированному возмещению вкладов», которое к этому моменту производило выплаты пострадавшим вкладчикам банка – физическим лицам. 

       Четыре года назад долги банка кредиторам пятой очереди, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составляли около 55 млн долларов в эквиваленте.

       Ни в 2015, ни в следующем 2016 году кредиторы – юрлица не получили ни копейки. На фоне разразившегося в стране финансового кризиса для многих потеря капитала была настоящей катастрофой.

       То был период эмоционального выяснения отношений с банком, публичных истерик и непубличного уныния. По моим оценкам, в лучшем случае можно было рассчитывать на возврат половины.

       Вернулось все. Конечно, если учитывать курс на момент размещения средств в «Дельта Банке» в декабре 2014-го и курс текущий, то половина и получится. Но по номиналу банк рассчитался «на все сто».

       В 2017 году банк погасил 48,58% задолженности, в 2018г. – 38,19% и, наконец, в 2019 году оставшиеся 13,23% долга.

       Банкрот рассчитался по долгам. Как-то даже не современно, не «по нашему». «По нашему» - это когда не платят. Сначала по Указу, а потом навсегда.

       Отдельным отраслевым командирам есть чему поучиться у Национального банка и ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов».

       А перед управляющим в деле о банкротстве ЗАО «Дельта Банк» Александром Педько снимаю шляпу. И не я один. А шляпа кредитора дорогого стоит.

 
 
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Спустя четыре с лишним года ЗАО «Дельта Банк» завершает расчеты с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
 
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