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В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

26.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Второй год Мстиславщина принимает участие в Европейской неделе устойчивой энергии в рамках проекта «Соглашение мэров по климату и энергии».

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В этом году «Дни энергии» в Мстиславле прошли ещё более масштабно и увлекательно. Накануне самой недели с 17 по 21 июня в учреждениях образования и летних лагерях состоялись тематические мероприятия, прошли кинопоказы, викторины и информационные часы, посвящённые вопросам энергосбережения, изменения климата. В районе прошло множество акций, среди которых самой массовой стал марафон «Мы здесь убрали! А вам слабо?», во время которого дети наводили порядок на малой родине и призывали к порядку своих друзей и знакомых. Кроме этого, в районе прошли конкурсы рисунков на тему экологии и энергоэффективности.

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

Объединял все эти события интернет-фестиваль «ЭкоМы», где ребята смогли поделиться своими идеями, творческими работами и принять участие в конкурсе девизов.

Завершающим мероприятием «Дней Энергии» стал праздник «Мы за чистую энергию», который состоялся 20 июня в Мстиславле. Почётными гостями события стали педагоги ассоциации «Образование для устойчивого развития».

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

На сцене Районного центра культуры и народного творчества выступили экологические агитационные бригады школ района, прошёл показ коллекции детской одежды из вторичных ресурсов. Также гости мероприятия смогли проверить свои знания об экологии, энергосбережении и Целях устойчивого развития в игре «Последний герой». Самые активные участники этой игры получили приглашение на экскурсию в минский офис ООН.

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

Кроме этого, победители и призёры всех конкурсов, которые прошли в рамках тематической недели, получили почётные грамоты и памятные подарки от МОО «Экопартнёрство» при поддержке Европейского союза.

В Мстиславском районе прошли Дни энергии-2019

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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Второй год Мстиславщина принимает участие в Европейской неделе устойчивой энергии в рамках проекта «Соглашение мэров по климату и энергии». В этом году «Дни...
 
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