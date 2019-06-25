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Брейк-данс включили в соревновательную программу Олимпиады-2024

26.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Брейк-данс включили в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, такое решение приняли в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне

Кроме бейк-данса в программу Олимпиады-2024 предложили предварительно включить серфинг, скалолазание и скейтбординг - они будут представлены на ближайших Играх в Токио в 2020 году. За включение этих четырех современных видов спорта единогласно проголосовали все члены МОК.

«Все четыре вида спорта, предложенные Парижем, полностью соответствуют Олимпийской повестке дня 2020 года, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, также это даст возможность общаться с молодым поколением. Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и улучшают общую динамичную концепцию парижских Игр 2024 года, которая фокусируется на инклюзивности, вдохновении новой аудитории и проведении социально ответственных игр», — заявил президент МОК Томас Бах, комментируя принятое решение.

Уже известно, что в брейк-дансе на Олимпийских играх будут разыгрываться два комплекта наград — среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие по 16 спортсменов разного пола.

Окончательное решение по поводу включения брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга спорта в олимпийскую программу 2024 года, будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года.


 
 
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Брейк-данс включили в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, такое решение приняли в...
 
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