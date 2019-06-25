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Международный фестиваль йоги пройдет в Бресте

26.06.2019 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Первый в Беларуси Международный фестиваль йоги пройдет в Бресте 29-30 июня, на мероприятие приедет посол Индии, преподаватель йоги – Кирти Чордия, сообщает сайт Brest Note.

Посетители смогут попробовать различные направления йоги, в том числе хатха-йогу, акро-йогу, йогаув воздухе и другие.

Фестивальная программа включает в себя тематические мастер-классы, лекции и познавательные уроки в игровой форме для детей, фото-зоны, подарки.

В качестве гостя фестиваля выступит Виталий Гиберт, автор книг-бестселлеров и методик по тому, как легко стать добрым и счастливым в нашем непростом современном мире.

Мероприятие пройдет в Брестском легкоатлетическом манеже.

А накануне фестиваля 28 июня в Бресте пройдёт встреча "Йога для гармонии и мира".

Здесь с речью выступит Кирти Чордия, а также представители Брестского горисполкома, пройдет совместная медитация за мир, выступит группа "Гауранга". Также будет дегустация вегетарианских сладостей.

 
Теги: Брест
 
 
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Первый в Беларуси Международный фестиваль йоги пройдет в Бресте 29-30 июня, на мероприятие приедет посол Индии, преподаватель йоги – Кирти Чордия, сообщает сайт Brest...
 
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