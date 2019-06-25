Триумф Каменского и Сидакова: к золоту россиян в Минске прибавился рекорд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России продолжает штамповать медали в Минске. На этот раз к золотым наградам прибавился еще и рекорд Европейских игр.

Сергей Каменский точнее всех отстрелялся с 50 метров из мелкокалиберной винтовки. Его результат 461,6 балла – лучший показатель за всю историю игр. Второе место занял белорус Юрий Щербацевич (460,9), третьим стал венгр Иштван Пени (450,6).

Также золото взял российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке 23-летний спортсмен одолел бронзового

призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы турка Сонера Демирташа (4:0). Бронза досталась грузину Автандилу Кенчадзе и азербайджанцу Хаджимураду Гаджиеву. Еще один россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Начался день для российской сборной с четырех медалей в гребле. Но ни одного золота – серебро и три бронзы.

«Отлично чувствую себя. Чувство удовлетворенности гонкой. По дистанции было сложно: ветер встречно-боковой. Мы были с той стороны, где тяжелее всего. Но мы справились», – сказали российские байдарочники Владислав Литовко и Роман Аношкин.

Поддержать Романа Аношкина в Минск приехала вся его семья. Вместе с супругой Натальей был и сын Семен. Смотреть выступление главы семейства по телевизору или в фан-зоне они просто не имели права – страстно болели на трибунах.

«Мы приехали поддержать нашего папу Романа Аношкина, он выступал в двойке сегодня, остались в призах», – сказала Наталья Аношкина.

Сборная Беларуси на гребном канале завоевала чуть меньше медалей, чем россияне. Но зато в ее активе золото. Байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко выиграли заезд двоек на 500 метров. Для Литвинчук это третья победа на играх, а для Худенко – это первое золото.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на II Европейских играх продолжатся и завтра – пройдут финальные заезды на дистанциях 200 и 500 метров и 5 километров.

Европейские игры – большое событие и для зарубежных СМИ. В Минске сотни журналистов ведущих спортивных изданий Старого Света.

«Я из Германии, у меня здесь очень много работы, с утра я был на одних состязаниях, сейчас на вторых, а вечером будут еще соревнования. Это очень сложно, очень много разных событий. Приходится мало спать и мало есть»

«Это мой первый раз, когда я приезжаю в Беларусь. Я из Канады, я уже бывал на Олимпийских играх, но здесь впервые, здесь все немного иначе, но мне нравится, это будет хорошим опытом для меня».

Главный медиацентр – место, где рождаются тексты, монтируется видео и откуда журналисты в прямом эфире могут следить за всеми соревнованиями. Трансляции ведутся на 140 стран.

Напомним, Европейские игры продлятся до воскресенья. Эти соревнования – своего рода Олимпиада, но только для представителей Старого Света. И исключительно по летним видам спорта, некоторые из которых не входят в олимпийскую программу.