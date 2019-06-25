Поротников об армейском законопроекте: Абсолютно неадекватный

Салiдарнасцi » он рассказал, почему ожидает катастрофический недобор солдат-срочников. В экспресс-комментарии «» он рассказал, почему ожидает катастрофический недобор солдат-срочников.





Напомним, что парламентарии хотят отменить отсрочку для обучения в магистратуре, запретить выезд за границу для «уклонистов», а также запретить им занимать руководящие посты в силовых органах и на госслужбе.





Эти меры вводятся из-за изменения демографической ситуации, массового выезда мужского населения за пределы территории Беларуси, а также массового уклонения от призыва на военную службу, объясняют разработчики законопроекта.





Помогут ли новые правила изменить проблемную ситуацию?





– Эти меры абсолютно неадекватные, они дадут краткосрочный эффект, а в итоге ситуация только усугубится, – считает Андрей Поротников.





По словам собеседника, одна из главных проблем предлагаемого закона, заключается в том, что в нем практически нет позитивных стимулов или месседжей в сторону общества – «не хотите служить, так мы вас палкой заставим». Причем, это предлагается сделать руками других силовых структур: милиции и пограничников.





– Я хочу привести одну цифру: до 2022 года Литве понадобится 105 тысяч новых рабочих рук. И это только Литве, не считая Латвию, Польшу и другие страны. Это приведет к еще большему оттоку мужского населения за пределы страны. И без того невысокий престиж военной службы окончательно превратиться в пыль, – говорит эксперт.









По мнению Андрея Поротникова, в законе нет главного, а именно – «анализа причин, почему отношение молодежи к армии срочной военной службе у нас такое, какое есть. Там конкретно не определены провалы, допущенные руководством в армии».





– Нужно, наконец, понять, что срочная военная служба – это не разновидность уголовного наказания, а казарма – это не тюрьма. У людей должно быть свое свободное время, которое они могут проводить, где хотят, а не только в расположении военной части. У них должна быть никем не ограниченная возможность общения с близкими – безусловно, с сохранением всех условий секретности, как это организовано во многих странах.





Кроме того, нужно провести работу с обществом. Большая проблема в том, что наши граждане не ощущают своей связи с этим государством. Не ощущают ответственность за его будущее. Я говорю не о стране, а именно о государстве – это разные вещи. То, что у нас называется идеологической работой, провалено полностью. Она дает скорее отрицательный результат. Надо полностью менять подходы со стороны власти по взаимодействию с обществом.





Надо понимать, что граждане уже не хотят подчиняться, они хотят контролировать и участвовать. Времена, когда люди готовы были тупо подчиняться, в Беларуси заканчиваются. Люди хотят знать, понимать и оказывать какое-то влияние – в том числе, на происходящее в армии. Нужны коренные перемены во взаимоотношениях между властью и обществом, – подчеркивает Андрей Поротников.