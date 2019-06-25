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Война за Карабах не закончена - президент Азербайджана

26.06.2019 20:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Война с Арменией за Карабах не завершена, поэтому Азербайджан продолжит наращивать военную мощь, завил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность", - заявил Алиев в ходе встречи с курсантами и педагогическим составом военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Алиев подчеркнул, что процесс армейского строительства продолжается успешно. "Ведется передовая работа, закупается военная техника, повышается уровень боеспособности. Словом, сегодня азербайджанская армия показывает свою силу. Мощь нашей армии, боеспособность, профессионализм увеличивается. Сегодня наша армия находится на высоком уровне", - сказал президент.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

 
 
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Война с Арменией за Карабах не завершена, поэтому Азербайджан продолжит наращивать военную мощь, завил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
 
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