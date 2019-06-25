Мураду Гайдарову в Минске вручили серебро Олимпиады-2008

Источник материала: Интерфакс

Белорусский борец Мурад Гайдаров получил серебряную медаль Олимпийских игр 2008 года. Церемония вручения прошла в среду вечером в Минске во время Европейских игр.

Гайдаров завоевал в Пекине-2008 бронзовую медаль, однако после пересмотра допинг-проб участников турнира обладатель серебряной награды Сослан Тигиев из Узбекистана был лишен своей медали. Награду приняли решение передать Гайдарову.

Награду белорусскому атлету вручили во время соревнований по борьбе во Дворце спорта в Минске.