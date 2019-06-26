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Белорусы 26 июня завоевали 4 награды на II Европейских играх, одна из них золотая

26.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусы 26 июня завоевали 4 награды на II Европейских играх, одна из них золотая

Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Единственное сегодняшнее золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые выиграли финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.

БелТА.


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Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Единственное сегодняшнее
 
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