Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы,
БелТА.
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Белорусы 26 июня завоевали 4 награды на II Европейских играх, одна из них золотая
26.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы,
БелТА.
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Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Единственное сегодняшнее
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