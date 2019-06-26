Детскую смесь «Беллакт» признали самой качественной в России

Роскачество провело исследование самых популярных смесей для детского питания на рынке. Специалисты изучили 21 торговую марку сухих смесей, как от российских производителей, так и от зарубежных компаний из Беларуси, Дании, Германии, Испании, Ирландии, Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Швейцарии.

Самым качественным продуктом организация признала «Беллакт оптимум» для питания детей раннего возраста от Волковысского ОАО «Беллакт». По оценкам экспертов эта детская смесь обогнала даже продукты от таких известных брендов, как Nestle и Valio. «Беллакт оптимум» получил максимальную оценку — ровно 5 баллов — по всем основным показателям: содержанию витаминов, наличию консервантов, антибиотиков и потенциально опасных веществ, правильной маркировке, а также органолептическим показателям.





По данным Роскачества, вся проверенная продукция безопасна для здоровья и не содержит опасных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, дрожжи и плесневые грибы. Во всех образцах не нашли консервантов, антибиотиков, ртути, свинца, кадмия и мышьяка. Также при исследовании в составах не было обнаружено ГМО и меламина, который используется в производстве пластмассы и лаков.

Вместе с тем проверка выявила проблему недостоверного информирования потребителя о содержании в смесях витаминов и минералов. В одной из импортных образцов содержание кальция и магния оказалось ниже норм, а в продукции девяти торговых марок (российских и зарубежных) содержалось мало витамина С.