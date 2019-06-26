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До 630 км без дозаправки: у Skoda Scala появилась версия, работающая на метане

27.06.2019 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На европейском рынке у концерна Volkswagen имеется богатый выбор моделей с заводским газобаллонным оборудованием. Среди них и автомобили Skoda, метановые версии которых обозначаются приставкой G-Tec.


Прошлой осенью чехи показали обновленную Octavia G-Tec, а теперь подоспела газовая версия «пятидверки» Scala. Оснащается Scala G-Tec трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л, который в версии для работы на метане развивает 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. В пару ему предлагается только 6-ступенчатая «механика».


Для сжатого природного газа у Scala G-Tec имеется три емкости. Один стальной баллон расположен под задним диваном, еще два размещены в подполье багажника (из-за этого его объем уменьшился с 467 л до 339 л) — в совокупности они вмещают 13,8 кг метана. Этого количества должно хватить примерно на 410 км пробега, но на борту есть также бак на 9 л бензина — по расчетам Skoda, одной заправки двумя видами топлива должно хватить на 630 км.


В Европе Scala G-Tec начнут продавать в четвертом квартале этого года. Стоимость метанового хэтчбека в Skoda пока не озвучили.

 
 
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На европейском рынке у концерна Volkswagen имеется богатый выбор моделей с заводским газобаллонным оборудованием. Среди них и автомобили Skoda.
 
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