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До 630 км без дозаправки: у Skoda Scala появилась версия, работающая на метане
Источник материала: Tut.by
На европейском рынке у концерна Volkswagen имеется богатый выбор моделей с заводским газобаллонным оборудованием. Среди них и автомобили Skoda, метановые версии которых обозначаются приставкой G-Tec.
Прошлой осенью чехи показали обновленную
Для сжатого природного газа у Scala G-Tec имеется три емкости. Один стальной баллон расположен под задним диваном, еще два размещены в подполье багажника (из-за этого его объем уменьшился с 467 л до 339 л) — в совокупности они вмещают 13,8 кг метана. Этого количества должно хватить примерно на 410 км пробега, но на борту есть также бак на 9 л бензина — по расчетам Skoda, одной заправки двумя видами топлива должно хватить на 630 км.
В Европе Scala G-Tec начнут продавать в четвертом квартале этого года. Стоимость метанового хэтчбека в Skoda пока не озвучили.
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На европейском рынке у концерна Volkswagen имеется богатый выбор моделей с заводским газобаллонным оборудованием. Среди них и автомобили Skoda.
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