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Вин Дизель опубликовал видео с первого дня съемок девятого «Форсажа»

27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Популярный актер Вин Дизель принес радостную новость всем любителем грандиозной франшизы «Форсаж».

Кадры с первого съемочного дня новой части блокбастера он опубликовал в своем Instagram. Актер безумно рад и не верит в случившееся, сравнивая начало работы над девятой частью проекта с чудом. Кроме этого, Вин Дизель поблагодарил студию Universal за такую возможность. В видео также появилась актриса Мишель Родригес, которая поддержала Вина Дизеля лишь одной фразой: «Девятый, девятый!»

 

 
Теги: Новости
 
 
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Популярный актер Вин Дизель принес радостную новость всем любителем грандиозной франшизы «Форсаж». Кадры с первого съемочного дня новой части блокбастера он...
 
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