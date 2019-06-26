Вин Дизель опубликовал видео с первого дня съемок девятого «Форсажа»

Источник материала: Новости Хотимска

Популярный актер Вин Дизель принес радостную новость всем любителем грандиозной франшизы «Форсаж».

Кадры с первого съемочного дня новой части блокбастера он опубликовал в своем Instagram. Актер безумно рад и не верит в случившееся, сравнивая начало работы над девятой частью проекта с чудом. Кроме этого, Вин Дизель поблагодарил студию Universal за такую возможность. В видео также появилась актриса Мишель Родригес, которая поддержала Вина Дизеля лишь одной фразой: «Девятый, девятый!»