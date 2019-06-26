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Вин Дизель опубликовал видео с первого дня съемок девятого «Форсажа»
27.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Популярный актер Вин Дизель принес радостную новость всем любителем грандиозной франшизы «Форсаж».
Кадры с первого съемочного дня новой части блокбастера он опубликовал в своем Instagram. Актер безумно рад и не верит в случившееся, сравнивая начало работы над девятой частью проекта с чудом. Кроме этого, Вин Дизель поблагодарил студию Universal за такую возможность. В видео также появилась актриса Мишель Родригес, которая поддержала Вина Дизеля лишь одной фразой: «Девятый, девятый!»
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