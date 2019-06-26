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Беларусь готовится к параду в честь 75-летия освобождения от фашистов
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится отметить
Он стартует в 21:00 с пролета авиации. В небе над Минском можно будет увидеть современные самолеты и вертолеты из Беларуси и России. А по проспекту пройдут главная военная техника и пешие расчеты. В колонне вместе с белорусскими военными будут также представители стран Содружества и Китая.
«Парадные расчеты будут представлены воинами в одежде партизан, которые символизируют участие партизанского движения в освобождении Республики Беларусь. Также участие примут представители военнообязанных территориальной обороны из Гомельской области. Будут участвовать и три парадных расчета военнослужащих-женщин», – сообщил начальник штаба первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.
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В небе над Минском можно будет увидеть современные самолеты и вертолеты из Беларуси и России. А по проспекту пройдут главная военная техника и пешие расчеты.
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