Беларусь готовится к параду в честь 75-летия освобождения от фашистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится отметить 75-летие освобождения от немецко-фашистских войск. Центральным событием 3 июля станет военный парад.

Он стартует в 21:00 с пролета авиации. В небе над Минском можно будет увидеть современные самолеты и вертолеты из Беларуси и России. А по проспекту пройдут главная военная техника и пешие расчеты. В колонне вместе с белорусскими военными будут также представители стран Содружества и Китая.

«Парадные расчеты будут представлены воинами в одежде партизан, которые символизируют участие партизанского движения в освобождении Республики Беларусь. Также участие примут представители военнообязанных территориальной обороны из Гомельской области. Будут участвовать и три парадных расчета военнослужащих-женщин», – сообщил начальник штаба первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.



Главной праздничной площадкой станет зона у Дворца спорта в центре Минска.