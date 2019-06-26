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Беларусь готовится к параду в честь 75-летия освобождения от фашистов

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится отметить 75-летие освобождения от немецко-фашистских войск. Центральным событием 3 июля станет военный парад. 

Он стартует в 21:00 с пролета авиации. В небе над Минском можно будет увидеть современные самолеты и вертолеты из Беларуси и России. А по проспекту пройдут главная военная техника и пешие расчеты. В колонне вместе с белорусскими военными будут также представители стран Содружества и Китая. 

«Парадные расчеты будут представлены воинами в одежде партизан, которые символизируют участие партизанского движения в освобождении Республики Беларусь. Также участие примут представители военнообязанных территориальной обороны из Гомельской области. Будут участвовать и три парадных расчета военнослужащих-женщин», – сообщил начальник штаба первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.
  
Главной праздничной площадкой станет зона у Дворца спорта в центре Минска.



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Теги: Минск
 
 
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В небе над Минском можно будет увидеть современные самолеты и вертолеты из Беларуси и России. А по проспекту пройдут главная военная техника и пешие расчеты.
 
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