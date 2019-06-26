ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилевской области из-за молнии случилось четыре пожара

27.06.2019 11:31 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В МЧС рассказали, что из-за сильно грозы и молнии в Могилевской области произошло четыре пожара. В ЧП погиб человек.

Сообщения о пожарах, вызванных грозовыми разрядами, поступали в СЧС почти каждый час. Так, в в 00-03 в ЦОУ Кировского РОЧС поступило сообщение о пожаре частного дома в д. Боровица Кировского района. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. 

В 02-19 в ЦОУ Могилевского ГОЧС  поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Михалево Могилевского района.  В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие, имущество в доме.  

В 03-28 в ЦОУ Быховского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Кузьковичи  Быховского района. В результате пожара уничтожена веранда и кровля, повреждено перекрытие и стены дома.  В комнате был обнаружен труп хозяйки, пожилой женщины 1933 года рождения.

В 04-06 в ЦОУ Чаусского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянного сарая в д. Прилесье Чаусского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены  сарая.

Во всех случаях основной версией пожара рассматриваются силы природы - грозовой разряд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС рассказали, что из-за сильно грозы и молнии в Могилевской области произошло четыре пожара. В ЧП погиб человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России впервые показали в действии новейший пистолет «Удав»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика