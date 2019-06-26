В Могилевской области из-за молнии случилось четыре пожара

В МЧС рассказали, что из-за сильно грозы и молнии в Могилевской области произошло четыре пожара. В ЧП погиб человек.

Сообщения о пожарах, вызванных грозовыми разрядами, поступали в СЧС почти каждый час. Так, в в 00-03 в ЦОУ Кировского РОЧС поступило сообщение о пожаре частного дома в д. Боровица Кировского района. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет.

В 02-19 в ЦОУ Могилевского ГОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Михалево Могилевского района. В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие, имущество в доме.

В 03-28 в ЦОУ Быховского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Кузьковичи Быховского района. В результате пожара уничтожена веранда и кровля, повреждено перекрытие и стены дома. В комнате был обнаружен труп хозяйки, пожилой женщины 1933 года рождения.

В 04-06 в ЦОУ Чаусского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянного сарая в д. Прилесье Чаусского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены сарая.

Во всех случаях основной версией пожара рассматриваются силы природы - грозовой разряд.