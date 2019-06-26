«Белорусский пейзаж» Василия Минича

Источник материала: Новости Дзержинска

25 июня в Дзержинской центральной районной библиотеке в рамках проекта «Территория творчества» открылась выставка картин художника Василия Минича «Белорусский пейзаж», посвящённая 70-летию со дня его рождения.

Родился Василий 8 марта 1949 года на Полесье. Учился в Минском художественном училище им. А.К.Глебова.

Работал художником-оформителем в Доме культуры г. Дзержинска.

Осуществлял проектирование и художественное оформление городских праздников, интерьеров зданий и рекламы. Автор проекта художественного оформления Дзержинского историко-краеведческого музея.

Всю свою жизнь художник писал родные места, которые завораживали своей необыкновенной красотой. Его работы покоряли сердца людей высоким профессионализмом, искренностью, достоверностью и одухотворенностью.

Работы художника находятся в фондах Дзержинского историко-краеведческого музея, в частных собраниях в Беларуси, Голландии, Германии, Польше, Израиле и США.

На презентацию выставки пришли его однокурссники, друзья, знакомые. Прозвучало много хороших слов в адрес белорусского живописца.

Выставка картин художника продлится до конца июля. Приглашаем всех желающих посетить выставку и посмотреть на этот праздник красоты, тепла и любви к родной земле. Вход свободный.



























