Пресс-секретарь БПЦ объяснил, почему Константин Бурыкин все еще считается священнослужителем









"Наша Нива" . Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин дал следующий ответ, пишет





1. Действительно, на данный момент Бурыкин не лишен сана, а запрещен в священническом служении, поскольку статья, по которой он осужден, не содержит в себе канонического преступления, которое предусматривает такую ​​меру воздействия. Просто за факт хранения ржавого остова пистолетика и патрона не от него не лишают сана. Обстоятельства дела не дают возможности осуждения Бурыкина заочно, без его присутствия на церковном суде.





2. Свастики, оставшиеся на теле Бурыкина, являются результатом его прежней жизни, в которой он раскаялся и приверженность к которой больше не проявлял. В противном случае, проповедь нацизма действительно могла бы стать основанием для лишения его сана. Но за то, что могло быть, и неизвестно, было ли, а, значит, не было, сана не лишают.





3. Сана не лишают на основании требований блогеров и журналистов, пока те в установленном порядке не докажут свои обвинения в преступлениях, которые подразумевают такую ​​меру. По вопросу насилия в отношении малолетних — только через гражданский суд.









4. В настоящее время у Церкви нет своего суда и средств дознания по уголовным делам для духовенства, и сама не проводит следствий по уголовным преступлениям, полностью полагаясь на результаты работы гражданских судов и следственных органов. На время следствия клирики всегда запрещаются в священнодействии — до выяснения обстоятельств и решения суда. Если в установленном законом порядке будет доказана вина Бурыкина в изнасиловании малолетней дочери, то его лишат сана. Как показывает практика правоприменения, по таким обвинениям решение о лишении сана может быть вынесено и в отсутствии обвиняемого клирика на церковном суде — заочно.





5. Рассуждения о том, «кто больше опасен» [речь шла об Александре Шрамко, который временно «почислен за штат»], оставлю без комментария как эмоциональные. Спасибо.