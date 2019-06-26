Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь

Источник материала: Кировец

Сборная Беларуси по пляжном футболу победно стартовала на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в своем первом матче предварительной группы А белорусы обыграли румынскую команду со счетом 6:1. Белорусы считались фаворитами, но в первой трети матча так и не смогли добиться успеха, хотя и имели большое игровое преимущество.



















