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Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь

27.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Сборная Беларуси по пляжном футболу победно стартовала на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в своем первом матче предварительной группы А белорусы обыграли румынскую команду со счетом 6:1. Белорусы считались фаворитами, но в первой трети матча так и не смогли добиться успеха, хотя и имели большое игровое преимущество.
Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь
Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь
Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь
Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь
Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь

Украинцы, уступавшие по ходу встречи итальянцам, сумели добиться ничьей после основного и дополнительного времени — 4:4, а затем были успешнее в серии пенальти — 4:3. Во втором туре россияне сыграют с итальянцами, а украинцы — с испанцами. После финиша группового этапа борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из квартетов. Полуфиналы состоятся 28 июня, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места. На I Европейских играх в Баку победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу — португальцы.
БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по пляжном футболу победно стартовала на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в своем первом матче...
 
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