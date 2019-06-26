Белорусские футболисты после победы над Румынией должны прибавить — вратарь

Сборная Беларуси по пляжном футболу победно стартовала на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в своем первом матче предварительной группы А белорусы обыграли румынскую команду со счетом 6:1. Белорусы считались фаворитами, но в первой трети матча так и не смогли добиться успеха, хотя и имели большое игровое преимущество.
Украинцы, уступавшие по ходу встречи итальянцам, сумели добиться ничьей после основного и дополнительного времени — 4:4, а затем были успешнее в серии пенальти — 4:3. Во втором туре россияне сыграют с итальянцами, а украинцы — с испанцами. После финиша группового этапа борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из квартетов. Полуфиналы состоятся 28 июня, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места. На I Европейских играх в Баку победителем турнира по пляжному футболу стала сборная России, серебро завоевали итальянцы, бронзу — португальцы.