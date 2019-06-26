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Белорусские гребцы завоевали 2 золота и 2 бронзы на дистанции 200 м на Европейских играх

27.06.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские байдарочники и каноисты завоевали в Заславле 4 награды (2 золота и 2 серебра) II Европейских игр на дистанции 200 м.

Всего у белорусских гребцов стало теперь 9 медалей (4, 2, 3). До завершения турнира осталось разыграть еще 2 комплекта наград — в мужской и женской байдарке-одиночке на дистанции 5000 м.


Алена Ноздрева. Фото: Денис Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Чемпионами II Европейских игр на дистанции 200 м в каноэ-одиночке стали белорусы Артем Козырь (42,835 секунды) и Алена Ноздрева (50,351).

Бронзу завоевали Максим Третьяков в байдарке-одиночке (39,351), а также Ольга Худенко и Марина Литвинчук в байдарке-двойке (45,073).

Напомним, что сегодня в утренней сессии медальных заездов белорусские спортсменки завоевали 3 награды (1 золото и 2 серебра) на дистанции 500 м.

Золото выиграла Ольга Худенко в байдарке-одиночке на 500 м. Серебряными медалистками Европейских игр стали белорусские экипажи каноэ-двойки на 500 м (Надежда Макарченко, Ольга Климова) и байдарки-четверки на 500 м (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук).

26 июня, в первый день медальных заездов, белорусские гребцы завоевали 1 золото и 1 бронзу. Золото выиграли Ольга Худенко и Марина Литвинчук в байдарке-двойке на 500 м, бронзу добыл белорус Олег Юреня в байдарке-одиночке на 1000 м.


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Всего у белорусских гребцов стало теперь 9 медалей (4, 2, 3). До завершения турнира осталось разыграть еще 2 комплекта наград - в мужской и женской байдарке-одиночке на...
 
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