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Горецкий РОЧС: как защитить себя во время грозы

27.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Гроза сопровождается ливневым дождем, порой градом, шквалистым ветром, вспышками молнии и раскатами грома. Многие часто боятся именно резкого звука. А на самом деле угрозу представляет молния. Она-то является основным поражающим фактором. Как не стать жертвой непогоды, объясняет старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Горецкого РОЧС Мария Агеева.

 

Горецкий РОЧС: как защитить себя во время грозы

 

Если вы находитесь в доме или квартире, нужно отключить все электроприборы и вытащить штекер наружной антенны из телевизора, прекратить телефонные разговоры. Затем ликвидируйте сквозняки — плотно закройте окна и дымоходы. Нельзя располагаться у окон, печи, камина, металлических предметов, на крыше и на чердаке.

Если гроза застала на улице, покиньте открытое пространство и укройтесь в помещении или в подъезде любого дома. Спрятавшись под козырьком здания, не прикасайтесь к стене.

 

Не пользуйтесь мобильными. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов.

 

Водителям машин в час непогоды стоит прекратить движение, закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и ждать в салоне, когда погода нормализуется. Нельзя дотрагиваться до ручек дверей, металлических предметов, говорить по телефону.

В лесу стоит держаться дальше от высоких отдельно стоящих деревьев, нельзя располагаться у костра (столб горячего воздуха — хороший проводник электричества). Устроиться нужно между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Сидеть лучше в так называемой «позе эмбриона». Выбирая убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой.

На открытой местности не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами.

 

Поищите яму или овраг — укройтесь там. Если же никаких углублений поблизости нет, то присядьте как можно ниже или лягте на землю.

 

Не прячьтесь в стогах, в необитаемых бараках или сараях. Не ходите босиком и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты, тяпки, косы). Прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие.

На водоемах также стоит соблюдать определенные правила. Нужно выйти из воды, отойти подальше от берега и спрятаться в укрытии. Тем, кто в лодке, следует грести к берегу. Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

Первая помощь при поражении молнией:

— определить состояние пострадавшего;

— провести реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца);

— согреть пострадавшего;

— обработать места ожогов и сопутствующие раны;

— дать анальгин или аналог;

— срочно доставить пострадавшего в больницу.


 
 
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  Гроза сопровождается ливневым дождем, порой градом, шквалистым ветром, вспышками молнии и раскатами грома. Многие часто боятся именно резкого звука. А на самом...
 
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