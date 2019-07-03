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«Атлетико» купил 19-летнего футболиста за 126 млн евро
Источник материала: Tut.by
Мадридский «Атлетико»
Ранее Феликс выступал за «Бенфику». В прошедшем чемпионате Португалии он забил 15 голов в 26 матчах.
Португальский клуб подтвердил уход футболиста, отметив, что выручил за него 126 миллионов евро.
Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории футбола. Больше платили лишь за Неймара («Пари Сен-Жермен, 222 миллиона евро), Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 180 миллионов евро), Коутинью («Барселона», 160 миллионов евро).
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Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с 19-летним португальским полузащитником Жоау Феликсом.
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