«Атлетико» купил 19-летнего футболиста за 126 млн евро

Источник материала: Tut.by

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с 19-летним португальским полузащитником Жоау Феликсом.



Reuters

Ранее Феликс выступал за «Бенфику». В прошедшем чемпионате Португалии он забил 15 голов в 26 матчах.

Португальский клуб подтвердил уход футболиста, отметив, что выручил за него 126 миллионов евро.

Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории футбола. Больше платили лишь за Неймара («Пари Сен-Жермен, 222 миллиона евро), Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 180 миллионов евро), Коутинью («Барселона», 160 миллионов евро).