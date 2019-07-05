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Россельхознадзор снял ограничения на поставки с Гомельского мясокомбината

06.07.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат", говорится в сообщении на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Россельхознадзор информирует о частичном изменении указания Службы 07.03.2019 № ФС-КС-7/5895 и сообщает о том, что с 6 июля 2019 года отменяются ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат", - говорится в заявлении ведомства.

Там также отмечено, что отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Кроме того, с 6 июля Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО "Молочная компания Новогрудские дары".

Такое решение было принято в соответствии с "Дорожной картой" двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования, сообщили в ведомстве.


Продукция ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" также должна быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
 
 
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Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат", говорится в сообщении на сайте федеральной...
 
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