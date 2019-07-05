Россельхознадзор снял ограничения на поставки с Гомельского мясокомбината

"Россельхознадзор информирует о частичном изменении указания Службы 07.03.2019 № ФС-КС-7/5895 и сообщает о том, что с 6 июля 2019 года отменяются ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия ОАО "Гомельский мясокомбинат", - говорится в заявлении ведомства.





Там также отмечено, что отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.





Кроме того, с 6 июля Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО "Молочная компания Новогрудские дары".





Такое решение было принято в соответствии с "Дорожной картой" двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на основании полученных от белорусской стороны материалов проведенного расследования, сообщили в ведомстве.









Продукция ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" также должна быть выработана с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.



