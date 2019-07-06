Овощной крем-суп, блинчики из кабачка и абрикосовый пирог. Топ сезонных и очень вкусных рецептов

Источник материала: Tut.by

Лето — раздолье для кулинарных экспериментов. И этим непременно надо воспользоваться: отложите картофельное пюре и котлеты хотя бы до осени, сходите на рынок, купите фермерских или привозных овощей и фруктов и порадуйте себя чем-нибудь сезонным и очень вкусным.

Предлагаем освободить морозилку от замороженной тыквы и, не дожидаясь, пока крестная фея превратит ее в карету, приготовить ароматный крем-суп. Затем порадовать себя свежими блинчиками из кабачка, а ближе к вечеру собрать гостей на охлажденный пирог с абрикосами, который отлично подойдет как к легким алкогольным напиткам на основе белого вина, так и к традиционному мятному чаю. Вкусных выходных!

Овощной крем-суп





Ингредиенты: Куриный бульон 1,5 литра;

Тыква 500 г;

Морковь 2 шт.;

Лук — 2 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Корень сельдерея 100 г;

Соль, перец по вкусу.

Как готовить?

В горячий бульон опустить лук, картофель, морковь, сельдерей и варить 20 минут на среднем огне. Затем добавить тыкву и варить еще 10 минут. Слить половину бульона через сито в отдельную емкость. Оставшуюся часть взбить блендером. Постепенно добавлять остальной бульон, продолжая взбивать. Поставьте кастрюлю с супом на небольшой огонь и доведите до кипения, затем выключите. По желанию за 5 минут до готовности можно добавить куркуму для более насыщенного цвета, сухие специи, соль и перец по вкусу. Нарежьте любимый хлеб небольшими кубиками и поджарьте. Подавать с сухариками, тыквенными семечками.

Блинчики из кабачка





Ингредиенты: 2 небольших кабачка;

2 яйца;

1 ст. муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. соли;

Растительное масло.

Что делать?

Кабачки натереть на мелкой терке. Яйца взбить с солью. Добавить взбитые яйца к кабачкам и перемешать, затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и еще раз все перемешать до однородной массы. Оставить на полчаса. Жарить блинчики небольших размеров на растительном масле до румяной корочки с каждой стороны. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

Пирог с абрикосами





Ингредиенты: Мука 180 г;

Творог 9% — 150 г;

Сливочное масло — 75 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Сладкие творожные сырки — 2 шт. по 50 г;

Сметана — 50 г;

Разрыхлитель — 3,5 ч. л.;

Абрикосы — 700 г (вес с косточками).

Как готовить?

Абрикосы помыть, разрезать на половинки. Сливочное масло растопить, остудить. В миксере смешать творог, сырки, сахар, масло и сметану. Добавить яйца и взбить на небольших оборотах до равномерной консистенции. В муку добавить разрыхлитель и хорошо перемешать, затем полученную сухую смесь порциями высыпать к творожной, продолжая взбивать миксером до однородного состояния. Готовое тесто выложить в емкость (учитывайте, что тесто достаточно сильно поднимется), сверху разложить половинки абрикосов. Выпекать при 180 градусах около часа. Пирог должен вырасти и подрумяниться.

Приятного вам аппетита!