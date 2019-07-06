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Овощной крем-суп, блинчики из кабачка и абрикосовый пирог. Топ сезонных и очень вкусных рецептов

07.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето — раздолье для кулинарных экспериментов. И этим непременно надо воспользоваться: отложите картофельное пюре и котлеты хотя бы до осени, сходите на рынок, купите фермерских или привозных овощей и фруктов и порадуйте себя чем-нибудь сезонным и очень вкусным.

Предлагаем освободить морозилку от замороженной тыквы и, не дожидаясь, пока крестная фея превратит ее в карету, приготовить ароматный крем-суп. Затем порадовать себя свежими блинчиками из кабачка, а ближе к вечеру собрать гостей на охлажденный пирог с абрикосами, который отлично подойдет как к легким алкогольным напиткам на основе белого вина, так и к традиционному мятному чаю. Вкусных выходных!

Овощной крем-суп


Ингредиенты:

  • Куриный бульон 1,5 литра;
  • Тыква 500 г;
  • Морковь 2 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Корень сельдерея 100 г;
  • Соль, перец по вкусу.

Как готовить?

  1. В горячий бульон опустить лук, картофель, морковь, сельдерей и варить 20 минут на среднем огне. Затем добавить тыкву и варить еще 10 минут.
  2. Слить половину бульона через сито в отдельную емкость. Оставшуюся часть взбить блендером. Постепенно добавлять остальной бульон, продолжая взбивать.
  3. Поставьте кастрюлю с супом на небольшой огонь и доведите до кипения, затем выключите. По желанию за 5 минут до готовности можно добавить куркуму для более насыщенного цвета, сухие специи, соль и перец по вкусу.
  4. Нарежьте любимый хлеб небольшими кубиками и поджарьте.
  5. Подавать с сухариками, тыквенными семечками.

Блинчики из кабачка


Ингредиенты:

  • 2 небольших кабачка;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • Растительное масло.

Что делать?

  1. Кабачки натереть на мелкой терке.
  2. Яйца взбить с солью.
  3. Добавить взбитые яйца к кабачкам и перемешать, затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и еще раз все перемешать до однородной массы. Оставить на полчаса.
  4. Жарить блинчики небольших размеров на растительном масле до румяной корочки с каждой стороны.
  5. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

Пирог с абрикосами


Ингредиенты:

  • Мука 180 г;
  • Творог 9% — 150 г;
  • Сливочное масло — 75 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Сладкие творожные сырки — 2 шт. по 50 г;
  • Сметана — 50 г;
  • Разрыхлитель — 3,5 ч. л.;
  • Абрикосы — 700 г (вес с косточками).

Как готовить?

  1. Абрикосы помыть, разрезать на половинки.
  2. Сливочное масло растопить, остудить.
  3. В миксере смешать творог, сырки, сахар, масло и сметану. Добавить яйца и взбить на небольших оборотах до равномерной консистенции.
  4. В муку добавить разрыхлитель и хорошо перемешать, затем полученную сухую смесь порциями высыпать к творожной, продолжая взбивать миксером до однородного состояния.
  5. Готовое тесто выложить в емкость (учитывайте, что тесто достаточно сильно поднимется), сверху разложить половинки абрикосов.
  6. Выпекать при 180 градусах около часа. Пирог должен вырасти и подрумяниться.

Приятного вам аппетита!

 
 
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Предлагаем освободить морозилку от замороженной тыквы и, не дожидаясь, пока крестная фея превратит ее в карету, приготовить ароматный крем-суп. Затем порадовать...
 
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