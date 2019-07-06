Овощной крем-суп, блинчики из кабачка и абрикосовый пирог. Топ сезонных и очень вкусных рецептов

Лето — раздолье для кулинарных экспериментов. И этим непременно надо воспользоваться: отложите картофельное пюре и котлеты хотя бы до осени, сходите на рынок, купите фермерских или привозных овощей и фруктов и порадуйте себя чем-нибудь сезонным и очень вкусным.
Предлагаем освободить морозилку от замороженной тыквы и, не дожидаясь, пока крестная фея превратит ее в карету, приготовить ароматный крем-суп. Затем порадовать себя свежими блинчиками из кабачка, а ближе к вечеру собрать гостей на охлажденный пирог с абрикосами, который отлично подойдет как к легким алкогольным напиткам на основе белого вина, так и к традиционному мятному чаю. Вкусных выходных!
Овощной крем-суп
Ингредиенты:
Куриный бульон 1,5 литра;
Тыква 500 г;
Морковь 2 шт.;
Лук — 2 шт.;
Картофель — 2 шт.;
Корень сельдерея 100 г;
Соль, перец по вкусу.
Как готовить?
В горячий бульон опустить лук, картофель, морковь, сельдерей и варить 20 минут на среднем огне. Затем добавить тыкву и варить еще 10 минут.
Слить половину бульона через сито в отдельную емкость. Оставшуюся часть взбить блендером. Постепенно добавлять остальной бульон, продолжая взбивать.
Поставьте кастрюлю с супом на небольшой огонь и доведите до кипения, затем выключите. По желанию за 5 минут до готовности можно добавить куркуму для более насыщенного цвета, сухие специи, соль и перец по вкусу.
Нарежьте любимый хлеб небольшими кубиками и поджарьте.
Подавать с сухариками, тыквенными семечками.
Блинчики из кабачка
Ингредиенты:
2 небольших кабачка;
2 яйца;
1 ст. муки;
0,5 ч. л. разрыхлителя;
0,5 ч. л. соли;
Растительное масло.
Что делать?
Кабачки натереть на мелкой терке.
Яйца взбить с солью.
Добавить взбитые яйца к кабачкам и перемешать, затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и еще раз все перемешать до однородной массы. Оставить на полчаса.
Жарить блинчики небольших размеров на растительном масле до румяной корочки с каждой стороны.
Подавать со сметаной и свежей зеленью.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
Мука 180 г;
Творог 9% — 150 г;
Сливочное масло — 75 г;
Яйца — 2 шт.;
Сахар — 100 г;
Сладкие творожные сырки — 2 шт. по 50 г;
Сметана — 50 г;
Разрыхлитель — 3,5 ч. л.;
Абрикосы — 700 г (вес с косточками).
Как готовить?
Абрикосы помыть, разрезать на половинки.
Сливочное масло растопить, остудить.
В миксере смешать творог, сырки, сахар, масло и сметану. Добавить яйца и взбить на небольших оборотах до равномерной консистенции.
В муку добавить разрыхлитель и хорошо перемешать, затем полученную сухую смесь порциями высыпать к творожной, продолжая взбивать миксером до однородного состояния.
Готовое тесто выложить в емкость (учитывайте, что тесто достаточно сильно поднимется), сверху разложить половинки абрикосов.
Выпекать при 180 градусах около часа. Пирог должен вырасти и подрумяниться.