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Ищем мужчину, который ударил на парковке авто дверью и уехал
08.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прошу помочь установить личность мужчины, который подозревается в нанесении ущерба имуществу.
На парковке ( ул. Ленинградская, 37, Брест) не придержав дверь своего авто, оставил вмятину на кузове моего и скрылся с места нанесения ущерба.
Прошу граждан, которым что-либо известно о личности или месте нахождения данного человека либо автомобиля, сообщить мне в личные сообщения.
Если вы знаете этого мужчину - наругайте, его, так как
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