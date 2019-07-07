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Ищем мужчину, который ударил на парковке авто дверью и уехал

08.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прошу помочь установить личность мужчины, который подозревается в нанесении ущерба имуществу.

Ищем мужчину, который ударил на парковке авто дверью и уехал

На парковке ( ул. Ленинградская, 37, Брест) не придержав дверь своего авто, оставил вмятину на кузове моего и скрылся с места нанесения ущерба.

Ищем мужчину, который ударил на парковке авто дверью и уехал

Прошу граждан, которым что-либо известно о личности или месте нахождения данного человека либо автомобиля, сообщить мне в личные сообщения.

Если вы знаете этого мужчину - наругайте, его, так как автор сообщения не оставил контактов для связи.

 
Теги: Брест
 
 
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  Прошу помочь установить личность мужчины, который подозревается в нанесении ущерба имуществу. На парковке ( ул. Ленинградская, 37, Брест) не придержав дверь...
 
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