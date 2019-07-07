Ищем мужчину, который ударил на парковке авто дверью и уехал

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошу помочь установить личность мужчины, который подозревается в нанесении ущерба имуществу.





На парковке ( ул. Ленинградская, 37, Брест) не придержав дверь своего авто, оставил вмятину на кузове моего и скрылся с места нанесения ущерба.





Прошу граждан, которым что-либо известно о личности или месте нахождения данного человека либо автомобиля, сообщить мне в личные сообщения.