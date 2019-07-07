«На грани страха». МАЗы всех обошли и спасли «чужих» на этапе «Шелкового пути»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» уже второй этап подряд побеждает в ралли «Шелковый путь». Вновь первым на спецучастке оказался капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича, а Алексей Вишневский целых 100 км спасал чужой внедорожник от вылета с гонки, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





На втором этапе гонщики приехали в Улан-Удэ. Экипажи соревновались на трассе протяженностью 212 км, которая прошла по каменистым участкам с подъемами, перевалами и спусками. На этот раз дорога была сухой, но узкой и непредсказуемой. «Сюрпризы» были на каждом километре: на одном из поворотов перевернулся внедорожник россиянина Сергея Успенского.

Сергей Вязович ехал уверенно, хотя местами сдерживал спринтерские порывы, стараясь сберечь автомобиль. Впрочем, это не помешало ему показать лучшее время — 2 часа 29 минут, а заодно сохранить лидерство в генеральной классификации. Ближайший преследователь — камазовец Андрей Каргинов — отстает на 7 минут.

«Маршрут оказался тяжелым. Ехали „на грани страха“, но ее не переходили. Дорога была в основном сухой и узкой. Приходилось сбавлять темп, чтобы не повредить автомобиль. Этап более опасный: дорога хоть и располагала ехать быстро, но была коварной. На одном из поворотов Сергей Успенский „словил крышу“ (перевернулся вверх колесами. — Прим. TUT.BY). Когда мы это увидели, поняли, что надо ехать аккуратнее и снизили скорость. С машиной все в порядке: повреждений больше от веток, чем от дороги», — признается руководитель команды Сергей Вязович.





На одном из отрезков за капотником пристроился российский экипаж Антона Шибалова. В какой-то момент он просигналил, чтобы его пропустили, однако на том участке дорога была узкой и пыльной, так что белорусы решили подождать с опасным маневром и сдать правее, когда трасса станет шире. Тем более что и сам МАЗ ехал вслед за колонной внедорожников и оказался в точно такой же ситуации.

«Было узкое и пыльное место, а перед нами скопилось несколько автомобилей, которые невозможно было объехать. Шибалов подал сигнал, но мы сами были в этой колонне, а съехать было некуда. Когда трасса стала более широкой, мы смогли рвануть вперед, а Шибалов остался позади. Так что будь у нас возможность пропустить его без риска для своего экипажа, мы бы это сделали», — поясняет белорусский гонщик.





МАЗ Александра Василевского оказался десятым. Его время — 2 часа 56 минут, отставание — 27 минут. В общем зачете он также входит в десятку, проигрывая более получаса.

Добрался до финиша и Алексей Вишневский, проявив благородство на трассе. Заметив ГАЗель, мазовский экипаж поспешил на помощь: взял на буксир и 100 км тянул до финиша. Если бы не красный «зубр», российским гонщикам, вероятно, пришлось бы сняться с гонки. Возможно, организаторы оценят белорусское великодушие и вернут часть времени.





Третий этап приведет экипажи в Монголию. Длина спецучастка — 243 км, а пройдет он в основном на высоте 1000 м над уровнем моря. Пилотов ожидают коварные овраги, мелкие русла рек и заросшее лесом предгорье, но сложно придется и штурманам.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.