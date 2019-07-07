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На открытии «Санты» в Бресте раздадут до 1000 пачек мороженого

08.07.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сеть «Санта» 10 июля в 16 часов открывает в Бресте крупный супермаркет европейского формата. В магазине на Партизанском проспекте,13, будут рыбный и мясной отделы, кулинарная секция с готовыми блюдами, пекарня и пиццерия. В честь открытия устроят большой праздник с бесплатным мороженым и подарками.

На открытии «Санты» в Бресте раздадут до 1000 пачек мороженого

Новый магазин выполнен в современном концепте. Внешним отличием стали новые фасады с голубыми панелями и белой вывеской, которые отсылают к экологии и натуральным продуктам. Внутри еще интереснее: посетителям организовали широкие проходы и простую навигацию. Интерьер скандинавский – с оформлением «под дерево» и акцентным освещением. 

Торговый зал включает несколько тематических зон под разные группы товаров. Последних будет много – свыше 10 000 наименований. Для прилавков закупили современное оборудование, чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов. 

В магазине оформлены отделы с мясными и рыбными изделиями. Рядом будет большой выбор свежих фруктов и овощей, предусмотрена и длинная витрина с молочной продукцией. Особый интерес представляет кулинарная секция с готовыми блюдами – от салатов до роллов – и собственная пекарня, так что выпечка будет поступать на прилавок еще горячей. Также в магазине заработает пиццерия, готовить в которой будут на глазах у покупателя. 

На открытии обещают большой праздник. Покупателям раздадут около 1000 пачек мороженого, а дети получат еще и воздушные шары. Развлекать посетителей станут ростовые куклы, предусмотрены также конкурсы и розыгрыши подарков. 

Магазин «Санта» откроется 10 июля в 16 часов на Партизанском проспекте, 13 в микрорайоне Восток. 

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сеть «Санта» 10 июля в 16 часов открывает в Бресте крупный супермаркет европейского формата. В магазине на Партизанском проспекте,13, будут рыбный и мясной отделы,...
 
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