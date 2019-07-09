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Почему молодёжь идет в стройотряды? Репортаж с открытия Всебелорусской молодёжной стройки в Островце
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Островце прошло торжественное открытие Всебелорусской молодежной стройки. 12 линейных отрядов из Беларуси и России открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начинающие специалисты будут участвовать в подготовке инфраструктуры на главной белорусской стройке. А это работа не только на БелАЭС, но и на мультиспортивном комплексе, крытой ледовой площадке, автовокзале.
Впрочем, студентов ждут не только ударные трудовые будни, но и заслуженный отдых. Как попасть в стройотряд, материал корреспондента Камиллы Шах.
Олег, Дмитрий, Даниил и еще 250 студентов из разных уголков Беларуси и России сегодня встали в один сводный отряд – строительный. У каждого из них своя будущая профессия, свои цели, а причина все-таки одна. Потому что «стройотрядовское счастье»…
Меня зовут Олег. Я приехал из Ростовской области. Я учусь на инженера-физика.
Это не только способ заработать немного за лето, но и способ развить свои навыки профессиональные.
Меня зовут Дмитрий Щербенок. Я из города Новополоцка. Учусь на инженера-строителя.
Это хороший способ провести лето с пользой, научиться чему-то новому для себя, получить незабываемые эмоции.
Меня зовут Кокорин Даниил. Я приехал из Екатеринбурга. Учусь на инженера-атомщика. Второй курс.
Это лучший способ получить бесценный жизненный опыт, завести новых друзей и получить опыт производственной практики непосредственно на рабочем месте.
Чтобы попасть в Островец, ребятам пришлось выдержать серьезный конкурс – три человека на место. Учитывалось все: возраст (не младше 18 лет), здоровье, успеваемость в учебе и активная жизненная позиция. У многих бойцов за плечами уже не одна целина.
Камилла Шах, СТВ:
Сергей Потапенко, комиссар ССО «Сила тока» (Россия):
– Что значит «целины»?
Сергей Потапенко:
Вот так, с песнями и речевками, бойцы открывали трудовой семестр. Хотя на самом деле они находятся здесь уже неделю – успели изучить технику безопасности и погрузиться в работу. А бежать от нее здесь не принято. Ведь выплаты напрямую зависят от объемов. Трудиться ребята будут два месяца и по итогу положат в свои кошельки не менее 1000 рублей каждый.
Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ:
Марина Пылинская, заместитель генерального директора БелАЭС:
Считанные недели остались до сдачи этого детского сада. В сентябре он примет 230 малышей. Перенос мебели, отделка, озеленение – все взяли на себя студенты. Строители говорят: работы сезонные, рук не хватает. Помощь молодых только кстати.
Первый раз студентов в Островец приглашали шесть лет назад. С тех пор некоторые вернулись сюда уже как на основное место работы. Будет ли смена в 2020 году – пока неизвестно. Ясно одно: ребята из сводного отряда-2019 свой шанс не упустили.
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Почему молодёжь идет в стройотряды? Репортаж с открытия Всебелорусской молодёжной стройки в Островце
Новости Беларуси. В Островце прошло торжественное открытие Всебелорусской молодежной стройки. 12 линейных отрядов из Беларуси и России открыли третий трудовой...
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