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Рассказ о том, как прошел лагерь «Летняя радуга»

10.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Рассказ о том, как прошел лагерь «Летняя радуга»

На базе районного центра детей и молодежи была организована работа лагеря «Летняя радуга», где 20 ребят увлекательно и с пользой для своего здоровья провели дни летних каникул. Более подробно о том, как они прошли, корреспонденту рассказала культорганизатор центра детей и молодёжи Елена Николаевна Колесникович:
— 18 незабываемых дней отдыха летних приключений и удивительных мгновений лета пролетели незаметно. В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий, новых впечатлений, общения и встреч с интересными людьми. Работникам лагеря очень хотелось удивить и порадовать ребят, поэтому педагоги наполняли каждый день творческими идеями и необычными сюрпризами. Так, в «День туризма» все дружно сходили в поход, поставили палатки, поели и, отдохнув, вернулись домой. Интересно и увлекательно прошел «День сюрпризов». С утра дети готовили небольшие поделки своим друзьям и складывали их в «Волшебную шкатулку», а потом каждый участник получил свой индивидуальный подарок. В «Дни здоровья и спорта» прошли эстафеты, которые очень полюбились юным шарковчанам.
Ребята проявили себя не только в спорте, но и в творчестве: рисовали, пели, танцевали и даже организовали выставки рисунков «Малая родина краше всех!», «Моя улица».
Яркие впечатления остались у детей после прогулки по улицам горпоселка. Поэтому они сами предложили провести фотоконкурс «Селфи на улице».
Хочется отметить, как насыщенно и содержательно прошел праздник, посвященный Дню пионерского костра. В этот день в лагере провели патриотическую квест-игру «По следам Победы», посвященную 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Команды мальчиков и девочек с соревновательным азартом проходили 5 этапов игры и с неподдельным восторгом, радовались победе.
Педагоги центра уделяли внимание не только пропаганде культуры и здорового образа жизни, но и изучению Правил дорожного движения, пожарной безопасности. В лагере проводились игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств.
Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда.
С уверенностью можно сказать, что для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться — это интересно и полезно, а кто-то научился, проиграв не огорчаться.
Заключительным аккордом летнего лагеря стала веселая дискотечная программа «Хоровод друзей». Во время её проведения были выбраны «Мистер лагеря» и «Мисс лагеря». Ими стали Евгений Странчевский и Дарья Савицкая. Лагерь завершил свою работу, но, как известно, «добро не уходит на каникулы», и мы, работники центра детей и молодежи, верим в то, что наши ребята продолжат летние приключения с добротой в сердце.
Елена АНАНИЧ.

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