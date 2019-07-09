С сегодняшнего дня частично перекрыто движение на перекрестке «Советская-Мицкевича» (видео)

Источник материала: Lida.Info





С 10 июля, в связи с реконструкцией магистральной тепловой сети, будет частично перекрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц Советской и Мицкевича.

Проездными останутся лишь съезды направо: при движении с центра города к пивзаводу и при движении со стороны улицы Свердлова к четвертой школе. Основой же поток машин будет направляться в объезд через улицы Фрунзе, 8-го Марта, Кирова и проспект Победы.

Изменятся маршруты движения городских автобусов № 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 12, а также по экспрессному 10Т. Коснется это и пригородных автобусов, следующих по маршруту «Лида – Великое Село».

На перекрестке в ходе реконструкции изношенная железобетонная тепловая камера будет ликвидирована. Ее место займут современные предизолированные трубы. Работы будут проводить специалисты СМУ-7 по заказу Лидских тепловых сетей, а завершить их планируется во второй половине августа.

Что касается горячего водоснабжения, то его вынужденные кратковременные отключения будут соответствовать сезонным графикам, сообщает «Лида-ТВ» .

В связи с проведением работ по объекту «Реконструкция теплосети в пределах ТК-0107,ТК-0112,ТК-0116» по ул. Советской и ул. Мицкевича с 10.07.2019 г. с 9.00 изменяются маршруты движения следующих городских автобусов:

Маршрут № 2: автобусы будут следовать с ул. Советской на ул. Ленинскую на проспект Победы на ул. 8 Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

автобусы будут следовать с ул. Советской на ул. Ленинскую на проспект Победы на ул. 8 Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршрут № 3 и 3С: автобусы будут следовать с ул. Ленинской на проспект Победы на ул. 8-го Марта на ул. Советскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

автобусы будут следовать с ул. Ленинской на проспект Победы на ул. 8-го Марта на ул. Советскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршруты № 4, № 4А, № 12: автобусы будут следовать с ул. Мицкевича на ул. Фрунзе на ул. 8-го Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

автобусы будут следовать с ул. Мицкевича на ул. Фрунзе на ул. 8-го Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршрут № 5: автобусы будут следовать с ул. Советской по ул. Ленинской как в прямом, так и в обратном направлениях, без заезда на проспект Победы и ул. 8-го Марта (по маршруту №5 изменится расписание движения автобусов).

автобусы будут следовать с ул. Советской по ул. Ленинской как в прямом, так и в обратном направлениях, без заезда на проспект Победы и ул. 8-го Марта Маршрут № 6: автобусы будут следовать с ул. 8-го Марта на проспект Победы на ул. Ленинскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы городских маршрутов № 1, № 7, № 7А, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 15Т будут следовать без изменений.

Автобусы пригородного маршрута Лида – Великое Село будут следовать с автовокзала «Лида» по ул. Ленинской, проспекту Победы с остановочными пунктами для посадки пассажиров «Книжный мир», для высадки «Райполиклиника».

Справки по телефону 54-76-76.