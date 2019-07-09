От «Алтая» до Nokia 3310. Звезды вспоминают о своих первых мобильниках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые мобильные телефоны появились в СНГ около 20 лет назад. И были редкостью. Приобретение мобильника было сродни покупке автомобиля, да и то – машина вызывала куда меньше интереса у окружающих, чем переносная телефонная трубка, с помощью которой можно было позвонить откуда угодно и куда угодно.

Воспоминания о первом мобильнике вызывают теплую ностальгию и неподдельные эмоции у многих. Своими историями поделились знаменитости.

Владимир Винокур: радиотелефон «Алтай»





«Я жил в одном доме с прекрасным артистом Иннокентием Смоктуновским. Однажды он вышел из подъезда, когда я подъехал, и удивился: «Ой, Володечка, а что это у Вас?». А я разговариваю по телефону. Я говорю: «Это телефон. Вас подвезти? Стоите, холодно Вам». Он: «Ой, как? И можно звонить? А я Маше могу позвонить? Дочке». Я говорю: «Да». Набрал. Он говорит: «Але, Маша! Это у Володечки в машине телефон! Обалдеть можно! Вот я с тобой разговариваю. Какое же чудо! Меня Володя довезет, если из театра будут звонить. Володечка, это телефон?» Удивлялся так», – вспомнил Винокур.

Макс Покровский, группа «Ногу свело»: Ericsson





Мы, обладатели тех телефонов, не могли испытать те эмоции, которые испытывали самые, так сказать, новые русские, потому что они за год, а то и за два, за три являлись владельцами таких больших переносных телефонов. Известный московский плейбой Павел Ващекин, который продюсировал, так сказать, наш первый видеоклип «Хару Мамбуру», появлялся на «Мосфильме», в студии, где клип снимался, в сопровождении длинноногих, красивых девушек, которые несли за ним его телефон. Таких эмоций нам испытать не удалось. Наши эмоции были достаточно сдержанными. Равно как мы пытались сделать сдержанными наши эмоции при получении ежемесячных счетов. Счета выкатывались на такую сумму, что первые пару месяцев мы совершали звонки, а потом уже очень аккуратно это делали.

Илона Броневицкая: Nokia





Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Нашему поколению повезло. Я начинала свою жизнь с телевизора «КВН» с линзой, в которой была вода. У нас не было магнитофона. И в коммунальной квартире был один телефон, к которому выстраивалась очередь. А в книжках научной фантастики, которые мы брали в школьной библиотеке, писали о том, что космонавты связываются по видеотелефону. Видимо, по WhatsApp. Потом уже в достаточно зрелом возрасте я увидела композитора Виктора Чайку с каким-то чемоданчиком. Я спросила: «Виктор, что это?». Он говорит: «Ну это так… спутниковая связь». Я безумно впечатлилась. У меня вырос сразу рейтинг Чайки. Чуть позже я увидела Аркадия Укупника с огромным таким – килограмма полтора весом – устройством. Я осмелилась и говорю: «Аркадий, можно я позвоню?» Я куда-то позвонила, и оно соединилось. А потом мы накопили $1000, и я купила себе такой же, как у Аркадия Укупника. Это был Nokia. Действительно огромный телефон в черном кожаном футляре. Помню, когда мы меняли деньги на покупку этого телефона, мы зашли в какой-то обмен валюты. Там была огромная очередь. Подошли люди и сказали: «Хотите мы вам быстро поменяем без очереди?». Муж с моим маленьким сыном Стасиком отошли за угол, им дали пачку денег и быстро исчезли. Когда стопку развернули, там оказались бумажки. Это называется «кукла». То есть покупка телефона началась с мошенничества в обменнике. Потом были вторые деньги накоплены, куплен телефон. А дальше они быстро стали становиться маленькими. И стало неинтересно. Теперь у меня смартфон, как у всех. Я звоню по видеосвязи и вспоминаю те книжки, взятые в библиотеке.

Джо Линн Тернер, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow: Motorola RAZR





Фото: Колесникова Наталья/ТАСС

Первый мобильный телефон был с большой батареей и антенной. Это была телефонная трубка. Носить ее было очень тяжело. Не знаю, назывался ли он мобильным телефоном в те времена. А первым моим мобильником была раскладушка Motorola RAZR. Помню, что мне очень нравился этот телефон. Я купил два таких сразу. По-моему, у меня до сих пор они есть. Потому что они работают до последнего. Не чета современным. Мне очень нравилась Motorola. Она была великолепна, в частности, RAZR. В те времена мало у кого был телефон. У нас у всех была стационарная телефонная связь. Она и сейчас есть, но ей не особенно пользуются. Мобильные телефоны все быстро подхватили. Вы видите, что сейчас даже у малышей есть телефоны. Сегодня это безумие – настолько популярна эта индустрия. В моей профессии это большая подмога. Например, все мои новые песни на телефоне. Я записываю на смартфон, потом слушаю и только затем иду в студию.

Руслан Алехно: Siemens S10





Первый мой телефон был марки Siemens. Маленький телефончик. Это был 2002 год. Я приехал после гастролей из Испании. Когда я подключил телефон к связи, он у меня выключился. Я вообще не понял, что произошло. Ничего не мог с ним сделать. Пришел в салон связи и говорю: «У меня телефон не работает». Мне взяли и просто включили его. Нужно было просто нажать, а я подумал, что он сломался, мой первый телефон. Вот такой вот неудачный опыт. Все то время было каким-то необычным. Это сейчас мы не можем представить себя даже условно какое-то количество времени с выключенным телефоном. Пять минут ты не на связи – и уже у всех паника. И ты так же себя ведешь.

Дмитрий Колдун: Siemens C35





Первый мобильный телефон мне подарил мой брат Георгий. Это был его использованный телефон марки Siemens C35. Я помню, что потом снял с него корпус и покрасил из баллончика бежевой краской. Мобильный телефон был с черным таким жидкокристаллическим экраном, там были часы и игра типа змейки. Для меня было чудом, что можно оставаться на связи. Я застал появление интернета и, самое главное, мобильной связи.

Александр Солодуха: марку не вспомнил

Это была вот такая огромная трубка! Конечно же, я его не покупал. Мне его подарили бизнесмены как лучшему певцу Беларуси в 1994 году. Я помню, как я зашел с ним на сольный концерт к Льву Валерьяновичу Лещенко в Дом Офицеров уже в 1995 году. И там весь зал лег! С такой трубой! Первый телефон у меня был такой. Потом уже не помню, какие были. Их было много разных. Но первый всегда в памяти.