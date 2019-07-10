Письмо читательницы: «Я ненавижу секс. Мне отвратительны прикосновения мужа, и я еле-еле все это терплю»

Источник материала: Tut.by

Читательница написала нам в редакцию, потому что секс с мужем уже долгое время вызывает у нее отвращение. При этом развод — то, чего она хочет в последнюю очередь: во всех остальных сферах их отношения безупречны. Но так ли это на самом деле или автору письма просто хочется так думать? О том, как травма прошлого может перечеркивать настоящее, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Наверное, не решилась бы на эту историю иначе чем анонимно. Но сказать кому-то надо. Проблема, если излагать кратко, выглядит так: я ненавижу секс. Сейчас мне 44 года, и я понимаю — уровень гормонов падает, это нормально. Но я его ненавижу до омерзения. Мне отвратительны прикосновения мужа, я еле-еле терплю это ерзанье и просто умоляю его использовать презерватив.

Муж считает, что виноват он. В этом есть доля правды. Я была беременной (сыну уже 17 лет), когда на наш участок зашел пьяный мужик, зек. Он был в неадекватном состоянии, а я оказалась на пути. И дело даже не в том, что он ударил меня. Дело в том, что муж стоял у окна и видел это, но не побежал защищать меня. На мой крик выскочил его брат — инвалид второй группы, и моя сестра.

Сестра тогда сказала: уходи от него. Не ушла — он добрый человек, прекрасный отец. И когда-то я его любила. Но что-то внутри поломалось, я ему еще сказала — лучше бы ты меня ударил, чем позволил это сделать другому. Вот с тех пор муж перестал быть сексуально притягательным. А потом это просто прогрессировало. Но если раньше хотя бы фантазии спасали, глаза закроешь и видишь другого… То теперь и это не спасает.

В остальном мы — отличная семья. У нас есть общие темы для разговоров, мы выбираемся на природу, мальчишки наши считают нас лучшими на свете родителями.

Надо сказать, что я пыталась уйти, появился человек, мужчина, короткий роман. Он был очень сильным. С нуля начал свое дело, умница, лидер. Я ушла бы к нему, но сын сказал (ему тогда всего пять лет было): "Я останусь с папой". Бился в истерике.

Я осталась. И муж, зная все, никогда не упрекнул. Мы делали вид, что у нас все хорошо. Да и было хорошо. Коллеги на работе до сих пор говорят: «Какая ты счастливая! Он на тебя такими глазами смотрит».

Да я и счастлива, пока готовлю, пока болтаем, пока занимаемся бытом. Но вечером я делаю вид, что работаю или включаю телевизор, чтоб быстрее заснул. А утром вскакиваю пораньше. В итоге я свела все к норме — раз в месяц.

А муж — крепкий мужик, 46 лет. Ему нужен секс. А мне он не нужен. Причем вариант "любовник" — тоже не для меня. После того случая никого и не было.

Понимаю, что надо что-то менять, страдает муж, да и я сама чувствую себя неполноценной. Что мне делать?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»



— Если вы ненавидите секс и считаете это проблемой, то смею предположить, что у вас есть желание вернуть прежнее к нему отношение.

Часто за сексуальными трудностями скрываются проблемы в отношениях, которые не пережиты сполна — и тогда они проявляются на уровне тела.

Для женщины в отношениях с мужчиной очень важно чувство безопасности рядом с ним. Интимные отношения — это эмоциональное проявление доверия и близости. Они страдают, когда доверие нарушено. Сексуальная проблема начинается не с постели, а с отношений, точнее — с конфликтов.

Тот случай, когда муж не защитил вас, оказался очень травматичным. В такой ситуации человек испытывает аффект, психика нуждается в выходе напряженных чувств: обиды, унижения, разочарования, беспомощности, страха, злости… Но, похоже, в вашем случае полного освобождения не произошло и воронка травмы вас засосала. Да, синяки на теле быстро прошли, а вот в душе остались такими же, какими и были.





В тот трудный для вас момент, когда поведение мужа было похоже на предательство, его образ резко изменился, но уйти вы не смогли. Чтобы эту жизнь можно было выносить, вы поддерживаете его образ хорошего друга, а напряжение от чувственных желаний переносите на другого мужчину, который сильный и смелый. То, чего так хотелось, но невозможно было почувствовать в контакте с мужем. Вместо этого — невысказанные, не пережитые до конца чувства, болью обиды остались внутри, стали фоном жизни.

Интим с человеком, который в кризисной ситуации повел себя не по-мужски, не смог защитить, затруднителен. Более того, может вызвать телесные неприятные ощущения.

Любой конфликт с партнером делает его в уме врагом, а секс с врагом — это не то, чего можно хотеть. Если конфликт не завершен длительное время и злость невозможно выразить в полной мере, она проявляется в ненависти к сексу с партнером. Это самое уязвимое место, тут невозможно обмануть организм.

Так срабатывает механизм защиты: при приближении к сексу как к глубокой близости и доверию на уровне тела, которое подорвано на уровне ума, возникает страх. Ведь придется прикоснуться к буре непережитых эмоций, а это приведет к реакции, которую вы подавляете долгое время.

Реакции подавляются оправданиями мужа: хороший отец, хороший друг, «никогда не упрекнул», «он такими глазами смотрит», «страдает муж» (в ход идет даже самобичевание). Снова и снова переживается стыд вместо того, чтобы прикоснуться к гневу — из-за невозможности пережить его еще раз. Это похоже на анастезию.

А конфликт между тем проявляется в ваших противоречиях: «мы — отличная семья» и «я пыталась уйти», «мы делали вид, что у нас все хорошо», «да и было хорошо».

Чтобы освободить себя из плена травмы, нужно завершить эту ситуацию. Она оставила след не только в вас: уверена, что и для вашего мужа не обошлось без последствий, ведь он мог тогда переживать конфликт между необходимостью сделать то, что нужно сделать, и невозможностью это сделать. Возможно, он и сейчас живет под тяжестью прошлого.

Выход: освободиться и восстановить те процессы, которые были нарушены. Осознать: из-за того, что произошло, не стоит оценивать личность вашего мужа. Только его поступок, который в тот момент был именно таким. Постарайтесь вернуться к искреннему разговору с мужем о том случае и проговорите свои обиды, злость, отчаяние, которые разрывали вас тогда и продолжают это делать сейчас.

Высказанные чувства (но не в виде упреков, а в донесении мужу своих переживаний) ведут к освобождению. Попробуйте увидеть друг друга еще раз: что с вами обоими происходило тогда, что вы оба чувствовали и как это потом переживали. Пусть этот разговор будет откровенным.

Ваш конфликт и неприятие мужа сейчас проявляется на уровне тела, и чтобы справиться с ним, можно приближаться друг к другу постепенно, не в сексуальной форме, а просто таким физическим контактом, как проявление поддержки и внимания, возможно прикосновения или дружеские поглаживания. Это будет длительная работа, постепенное восстановление доверия и настоящей близости.