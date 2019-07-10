Как отдыхают этим летом жители Будакошелёвщины?

Источник материала: Газета Авангард

Не секрет, что белорусы обожают отдых в жарких странах и многие отправляются именно туда в пору отпусков. Однако есть люди, и таких, к слову, немало, которые предпочитают путешествовать по нашей стране. А как отдыхают этим летом жители Буда-Кошелева?

Елена Жиглянкова, учитель английского языка СШ №1:

– Пока я работаю в школьном летнем лагере. Мы с детьми играем, поем. В общем, весело и с пользой проводим время. Отпуск провести я собираюсь в Германии, опять же вместе с детьми, в рамках Государственной программы по преодолению последствий после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Я очень люблю путешествовать по разным странам: это дает море впечатлений, начинаешь совсем по-другому смотреть на мир. Так, я уже успела побывать в Египте и Англии. Но все равно каждый раз тянет домой, в родную Беларусь.

Валентина Радькова, работник ОАО «АСБ Беларусбанк»:

– Мы всей семьей каждое лето ездим по путевкам от банка в санатории Беларуси. Самые любимые, конечно, «Солнечный», «Спутник» и «Нарочь». Любим отдыхать в Одессе на Черном море, на горнолыжном курорте в Буковеле. Постоянно отправляю сына в оздоровительный центр «Зубренок». А еще мы просто обожаем минский аквапарк.

Николай Козлов, пенсионер:

– Каждое лето я путешествую по Беларуси, уже побывал в Мирском и Несвижском замках. В этом году с другом ждем, пока спадет жара, чтобы вместе на своей машине еще раз отправиться в Несвиж. Обычно я беру с собой соседей или приятелей. Собираемся наведаться в Чечерск, говорят, там прекрасный музей хлеба. Недалеко и очень интересно.





Сергей, Даша и Лиза Бычковские, учащиеся средней школы №1:

– Еще только середина лета, а мы (Даша) с Лизой уже успели классно отдохнуть в лагере «Сказочная поляна». На протяжении трех недель ходили на концерты, дискотеки, играли, рисовали, участвовали в конкурсах. А вот Сережа ездил в санаторий под Минском. В следующем году он хочет поехать в детский санаторий «Верасок». Прикольно, что можно ездить летом в санатории и знакомиться с ребятами из других городов. А еще там вкусно кормят.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора и из архива редакции