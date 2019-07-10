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Цены на обучение публикуют белорусские вузы

11.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Некоторые белорусские вузы разместили на своих сайтах стоимость обучения в 2019/2020 учебном году. В их числе Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при Президенте, Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка.

 

Цены на обучение публикуют белорусские вузы
Снимок носит иллюстративный характер. Фото – www.baa.by

 

Так, в БНТУ стоимость обучения на первом курсе колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. На сайте вуза пока нет информации о расценках для студентов остальных курсов.

В БГЭУ независимо от специальности первокурсникам предстоит оплатить Br2564, студентам вторых-четвертых курсов – Br2463, пятикурсникам – Br1092 за год. В Академии управления “ценник” один на всех студентов – Br3,2 тыс.

В БГПУ стоимость на специальностях с изучением иностранного языка варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности “музыкальное искусство, ритмика и хореография”, “музыкальное искусство и мировая художественная культура” – Br2,8 тыс.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

БЕЛТА


 
 
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  Некоторые белорусские вузы разместили на своих сайтах стоимость обучения в 2019/2020 учебном году. В их числе Белорусский национальный технический университет,...
 
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