Цены на обучение публикуют белорусские вузы

Источник материала: Горецкий вестник

Некоторые белорусские вузы разместили на своих сайтах стоимость обучения в 2019/2020 учебном году. В их числе Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при Президенте, Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка.





Так, в БНТУ стоимость обучения на первом курсе колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. На сайте вуза пока нет информации о расценках для студентов остальных курсов.

В БГЭУ независимо от специальности первокурсникам предстоит оплатить Br2564, студентам вторых-четвертых курсов – Br2463, пятикурсникам – Br1092 за год. В Академии управления “ценник” один на всех студентов – Br3,2 тыс.

В БГПУ стоимость на специальностях с изучением иностранного языка варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности “музыкальное искусство, ритмика и хореография”, “музыкальное искусство и мировая художественная культура” – Br2,8 тыс.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря – на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря – в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета – по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе – по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).