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Из-за редкого заболевания руки мужчины стали похожи на деревья
Источник материала: Tut.by
44-летний житель города Газа Махмуд Талули за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь пациента вскоре может измениться к лучшему благодаря «новаторскому хирургическому лечению». Об этом
Талули страдает редким генетическим заболеванием — epidermodysplasia verruciformis (или верруциформная эпидермодисплазия). Болезнь делает Махмуда более восприимчивым к инфицированию кожи вирусом папилломы. Из-за этого руки мужчины покрываются массивными бородавками, напоминающими древесную кору.
Но последняя операция, проведенная специалистами медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме, дала результат. Докторам удалось удалить большинство наростов на руках пациента, и теперь он даже может двигать пальцами и играть со своими детьми. Впрочем, полностью восстановить руки Махмуда пока не получилось — ему предстоит пройти еще как минимум через одну операцию.
Ресурс med.vesti.ru
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Талули страдает редким генетическим заболеванием - epidermodysplasia verruciformis (или верруциформная эпидермодисплазия).
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