Из-за редкого заболевания руки мужчины стали похожи на деревья

Источник материала: Tut.by

44-летний житель города Газа Махмуд Талули за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь пациента вскоре может измениться к лучшему благодаря «новаторскому хирургическому лечению». Об этом пишет Live Science.



Фото: HADASSAH UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Талули страдает редким генетическим заболеванием — epidermodysplasia verruciformis (или верруциформная эпидермодисплазия). Болезнь делает Махмуда более восприимчивым к инфицированию кожи вирусом папилломы. Из-за этого руки мужчины покрываются массивными бородавками, напоминающими древесную кору.

Но последняя операция, проведенная специалистами медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме, дала результат. Докторам удалось удалить большинство наростов на руках пациента, и теперь он даже может двигать пальцами и играть со своими детьми. Впрочем, полностью восстановить руки Махмуда пока не получилось — ему предстоит пройти еще как минимум через одну операцию.

Ресурс med.vesti.ru уточняет , что в ее ходе врачи попытаются использовать новый подход к терапии и удалить наросты с корнями, чтобы минимизировать дальнейшее распространение заболевания. Еще одна цель докторов — изучить геном Талули, выяснить, что является причиной возникновения наростов на теле и разработать план лечения, который помогал бы его иммунной системе бороться с недугом.