15 июля МВД приглашает стать участником акции «За безопасность вместе!»

Источник материала: Клiч Радзiмы

В день закрытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» УВД облисполкома проведет акцию «За безопасность вместе!». Дебютировавшая в 2017 году акция имела огромный успех у витебчан и гостей фестиваля «Славянский базар». В прошлом году она прошла с еще большим размахом, поэтому и в этот раз гостей ждет насыщенная программа для посетителей всех возрастов.

Проанализировав, в какое время мероприятия акции посетило наибольшее количество людей, организаторы оптимизировали продолжительность программы. 15 июля она стартует в 14.00 на прежнем месте, на площади Победы, финиширует спустя шесть часов, и будет сопровождаться концертными номерами в исполнении детских и самодеятельных коллективов, а также ансамбля УВД.

Важным элементом профилактики станет выступление победителей республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения – команды лиозненской средней школы № 1. В качестве гостей будут приглашены ребята из оздоровительных лагерей города и близлежащих районов. Для детей будут подготовлены листовки, ролики, тематические фильмы и слайды, призывающие к соблюдению ПДД и рассказывающие о деятельности органов внутренних дел. Свою программу для юных зрителей также готовит Центр творчества детей и молодежи Минска, а специалисты «Красного Креста» готовы обучить всех желающих правилам оказания первой доврачебной помощи.

Испытать сильные эмоции можно будет в автомобиле-перевертыше, имитирующем опрокидывание, а заодно убедиться в безусловной пользе ремней безопасности.

На 18.00 запланированы показательные выступления: сотрудников СП ДПС «Стрела» МВД, ОМОНа УВД, а также парашютистов.

С учетом того, что традиционно огромной популярностью у детей и взрослых пользуются служебные собаки, предусмотрена возможность для любого желающего познакомиться и сфотографироваться с четвероногими помощниками сотрудников Департамента охраны МВД. Помимо этого будет много различных фотозон, а развлекать детей будут ростовые куклы.

Что касается наполнения автогородка, фабрика «Полесье» предоставит беговелы и электромобили. Будет также организован «Лабиринт дорожной безопасности», во время прохождения которого ребятам предложат изучить дорожные знаки. Всех участников разнообразных интерактивных площадок ждут призы и подарки.

Приглашаем всех принять участие в акции «За безопасность вместе!»