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Опять (12 июля) перекрывают ул. Октябрьской революции
11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12.07.2019 в период времени с 09.00 до 13.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин в Бресте по ул. Окт. Революции (левая и правая стороны) на участке от ул. Волгоградской до проспекта Республики.
Уважаемые водители, планируйте заранее маршрут движения.
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