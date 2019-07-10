Волковычанин Артем Гурин выступит в финале молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня в шведском городе Евле стартовал чемпионат Европы среди молодежи U23. В соревнованиях принимают участие наши земляки Артем Гурин и Глеб Жук.

В 11.10 по минскому времени мы начали следить за секторами для прыжка в длину, квалификационные прыжки выполнял Артем Гурин, сообщает сайт bfla.eu.

Для того, чтобы напрямую квалифицироваться в финал, Артему необходимо было прыгнуть 7.75 м или попасть в 12 лучших из двух групп.

Артем выступал в группе Б и в первой попытке показал результат 7.27 м. Этого было недостаточно для квалификации в финал напрямую.





Вторая попытка Артема - 7.43м при ветре +2.8м /с. И он улучшает свой результат в сравнении с первой.





И третья попытка - лучшая - 7.64 м и восьмой результат, что выводит волковычанина в финал.





Артем гурин поделился эмоциями:

Немножко было страшно. Первые попытки не получились. Немного чувство потерял, давно с полного разбега не прыгал. Оцениваю свой старт - 6 из 10. Можно было и в первой попытке так прыгать, и пройти в финал. Дорожка для меня было жесткой, но скоростной, непривычная. Готовимся на финал - 12 июля, 17.30.









Подпишитесь на наш канал в