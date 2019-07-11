Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь cведет концы с концами без субсидий и кредитов от России, утверждает официальный Минск. Дыру в госбюджете закроет за счет торговли с соседями по Евразии, с Китаем и Турцией. А за кредитом пойдет в МВФ.

Эксперты разобрались, сможет ли белорусская экономика не на словах, а на деле удержаться на плаву самостоятельно.

«Нет большого секрета в том, как Беларусь будет замещать выпадающие компенсации от России и потери своего бюджета. Все ходы известны, хотя сумма немаленькая даже по российским меркам», — пишет российское издание.

Президент Александр Лукашенко подсчитывал ранее, что Беларусь потеряла за время налогового маневра 3,4 млрд долларов.

Россия и Беларусь не могут договориться о компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли уже второй год. Беларусь хочет компенсации, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве от 1999 года. В Минске это расценили как желание России поглотить или присоединить Беларусь и, естественно, отказываются от такого размена.

Но тогда что взамен российских миллиардов может заполучить Беларусь? Во-первых, Минск планирует наращивать торговлю в рамках Евразийского союза.

Однако, по словам белорусского министра экономики, механизм, который договорились использовать в рамках устранения препятствий в торговле в ЕАЭС, на сегодняшний день работает очень слабо. И большой вопрос: когда получится снять эти проблемы.

«Если барьеры для бизнеса будут устраняться такими темпами, то белорусская экономика успеет уйти на дно», — отмечает Газета. RU

Во-вторых, у Беларуси есть шанс получить стабилизационный кредит Международного валютного фонда (МВФ). Ранее Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в размере 3 млрд долларов под 2,28% сроком на 10 лет, однако стороны разошлись во взглядах на скорость реформ в Беларуси. МВФ настаивал на повышении тарифов ЖКХ (иначе погашать кредит будет нечем) и на реформировании госсектора, наращивании приватизации.

Минск тогда отказался от кредита на таких условиях. Это было осенью 2018 года.

«Кроме того, Беларусь рассчитывает заработать на совместных проектах с Россией в сфере ВПК. И судя по всему, находит поддержку в этом. В понедельник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что объем сотрудничества между «Рособоронэкспортом» и белорусскими организациями оборонно-промышленного комплекса с 2001 года превысил 1 млрд долларов», — отмечается в статье.

Наконец, Беларусь рассчитывает получить компенсацию от России за «грязную нефть», попавшую в апреле в нефтепровод «Дружба». И планирует заработать на восстановлении прокачки нефти в Европу.

В апреле президент Беларуси развил бурную деятельность в направлении Турции. Впрочем, сближению двух стран может помешать тот факт, что Турция — член НАТО.

Наконец, Минск планирует нарастить сотрудничество с Китаем в рамках проекта нового Шелкового пути. Под это уже создана зона особой торговли «Великий камень». Беларусь пытается привлечь через эту зону инвестиции. Госбанк развития Китая и провинция Гуандун планируют инвестировать в строительство и развитие зоны до 5,5 млрд долларов.

И все же заместить полностью российскую финансовую подпитку ни Китай, ни тем более Турция не смогут, считает Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра полититехнологий.

Латание дыр в бюджете Беларуси не будет простым делом, соглашается Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра». На 2019 год в Беларуси заложена доходная часть республиканского бюджета в сумме 23,7 млрд белорусских рублей, или около 11,3 млрд долларов. По сравнению с 2018 годом в стране увеличились расходы казны на обслуживание госдолга. В 2019 году на это запланировано выделить 1,3 млрд долларов, в 2018 было 1,2 млрд долларов. Плюс к этому вырастут расходы на погашение внешних долгов, отмечает Рожанковский.

С МВФ тоже все непросто. Эти 3 млрд долларов недополученных от России компенсаций по сути и представляют собой «кассовый разрыв» белорусского республиканского бюджета, который необходимо закрыть.

Бюджет Беларуси на 2019 год рассчитан с профицитом в 1,7 млрд белорусских рублей, уточняет Петр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. «То есть, по идее, все должно сойтись в бюджете — вопрос лишь в том, что скроен бюджет-2019 в предположении, что темпы роста белорусской экономики составят 4%. Пока что экономика растет на 1%, то есть на сегодня Беларусь заданный темп выдерживает, но что потом», — отмечает Пушкарев.

Эксперт считает, что со стороны России было бы «глупо давить и ждать, что Беларусь запросит пощады.