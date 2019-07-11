Велопробег в честь юбилейной даты продолжился в Боровице

Источник материала: Кировец





В агрогородке Боровица продолжалась велоакция «Память», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, проходящая в рамках районной акции «За здоровьем — на велосипеде!». Лампада Памяти была передана от аг.Любоничи. В мероприятии участвовали и дети, и взрослые. Об этом рассказала художественный руководитель Боровицкого СДК Нина Довкша.

В ходе велопробега участники про­ехали по улицам агрогородка, возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших минутой молчания.

Затем участникам был показан концерт «Война и судьбы» в Боровицком СДК. Перед присутствующими выступила председатель сельского Совета депутатов Е.П.Пашкевич. Она отметила, что нынешнее поколение, которое не знало войны, в неоплатном долгу перед ветеранами за то, что они подарили всем нам мир.

Затем были вручены юбилейные медали бывшим малолетним узникам. Музыкальным подарком для всех присутствующих стали популярные песни военных лет в исполнении вокальной группы «Хорошухи». Учащиеся местной школы Дарья Сырамалот и Дарья Ядченко прочли стихотворения, Виктория Ярош спела веселую песенку «Мы — маленькие дети», а Марина и Маргарита Ивановы показали современный танец.

Главная тема мероприятия — неугасаемая память о погибших, благодарность героям войны, которые защищали Родину, боролись за мирную и счастливую жизнь, вершили великую историю. Их героизм, самоотверженность, мужество — пример для молодого поколения.

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