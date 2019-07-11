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Индивидуальному предпринимателю (нотариусу, адвокату) о назначении пособий по временной нетрудоспособности

12.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В соответствии с п.2 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 №569 с изменениями и дополнениями (далее Положение №569), право на пособия имеют лица, работающие или осуществляющие иной вид деятельности, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — бюджет фонда) на социальное страхование.

Индивидуальным предпринимателям (нотариусам, адвокатам) пособия назначаются по случаям временной нетрудоспособности, наступившим: в году постановки их на учет в качестве плательщиков в территориальном органе Фонда — если в этом году до наступления указанных случаев ими уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование не менее чем за 30 календарных дней; в текущем календарном году, — если согласно документам персонифицированного учета за отчетный год обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование уплачены ими не менее чем за 183 календарных дня отчетного года либо за весь период со дня постановки на учет до окончания отчетного года.

Пособие назначается на основании листка нетрудоспособности, выданного и оформленного в порядке, установленном законодательством со дня возникновения права на него, если обращение за назначением пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы или иной деятельности в связи с временной нетрудоспособностью. Пособие по временной нетрудоспособности  не назначается при обращении за ним по истечении указанного срока.

В соответствии с п.26 Положения №569, лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы самостоятельно, пособия исчисляются из размера среднедневного дохода за календарный год, предшествующий году, в котором возникло право на пособия. Для исчисления пособий принимается сумма дохода, с которой согласно документам персонифицированного учета уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование. Размер среднедневного дохода определяется путем деления суммы этого дохода на число календарных дней периода (периодов), указанных в документах персонифицированного учета, за которые уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 80 % среднедневного дохода за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100 % среднедневного дохода за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Индивидуальным предпринимателям (нотариусам, адвокатам) пособия назначаются территориальными органами Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщиков. Указанные лица уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда за вычетом сумм начисленных пособий  (п.30.3 Положения №569).

В.Г.Козел, начальник Осиповичского районного отдела Фонда социальной защиты населения

 
 
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В соответствии с п.2 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета...
 
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