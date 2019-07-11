Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные в Лиде прошел второй этап открытого кубка МХ Fighters, участие в которых принимали волковысские спортсмены.

Олег Махнов в классе мотоциклов EMX85 в первом заезде уверенно выиграл, а во втором его мотоцикл получил механическое повреждении и гонщик занял последнее, шестое место. В итоге Олег набрал 40 очков и занял третье место.

В классе мотоциклов МХ1 Виталий Махнов выиграл оба заезда и стал первым, Владислав в обоих заездах финишировал вторым и занял итоговое второе место.

В классе мотоциклов OPEN в возрастной категории до 30 лет волковычанин Олег Житинец занял второе призовое место, финишировав в обоих заездах вторым.

Еще один волковычанин Алексей Журко занял пятое место.

В классе «Любитель» Андрей Яжевич занял десятое место из 22-х участников.