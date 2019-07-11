В Жировичах стартовал турнир на призы Ивана Тихона

Источник материала: Вороновская газета





12 июля в Жировичах состоялось торжественное открытие ХIV турнира по метанию молота на призы Ивана Тихона, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, призера Олимпийских игр по метанию молота. Участие в соревнованиях принимают 87 юных легкоатлетов 2000-2006 годов рождения из разных уголков нашей страны – Гродно, Зельвы, Ивацевич, Витебска , Минска, Вороново, Бреста , Лиды и Слонима. Наш район представляют 13 ребят.

На церемонии открытия спортсменов приветствовали заместитель председателя райисполкома Т.В. Юшкевич и начальник отдела спорта и туризма райисполкома В.И. Сидорчик. Соревновательная программа началась в 10.00 с выступлений спортсменов младшей возрастной группы. Первым победителям соревнований под аплодисменты присутствующих Тереса Вацлавовна Юшкевич вручила заслуженные награды и призы.













В 13.00 в легкоатлетическом секторе для метаний состязались юноши 2004-2005 годов рождения. Среди претендентов на победу был действующий чемпион Беларуси в своей возрастной группе Даниил Костюк из Дрогичина Брестской области. В прошлом году он только начинал свою спортивную карьеру, и турнир в Жировичах был первыми серьезными соревнованиями легкоатлета. В прошлом году он был лишь 9. А на нынешних соревнованиях сделал весомую заявку на победу уже в первой попытке – 66 м 07 см.















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