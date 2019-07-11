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По какому графику работает фельдшер?
12.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В ходе мониторинга, призванного выявить нужды населения Берёзковского сельсовета, к мониторинговой группе обратились жители деревни Чернявка, высказавшие недовольство оказанием медицинских услуг фельдшером: редкие посещения, невозможность приобретения медикаментов.
Отправившись в Ельнянскую сельскую врачебную амбулаторию, узнаём, что заведующий АВОП – Александр Сологуб, врач общей практики, посещает населённый пункт каждый четверг и ведёт приём с 10.30 до 13.00. Фельдшером работает Лариса Фёдорова. В зону обслуживания входит 13 деревень: Ельня, Кленовка, Н. Путь, Крыничка, Александровичи, Чернявка и другие. Всего на территории проживает 366 человек, из которых 152 – пенсионеры, 182 – работающие, 32 – дети. В здании врачебной амбулатории функционирует аптека с немалым выбором лекарственных препаратов.
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В ходе мониторинга, призванного выявить нужды населения Берёзковского сельсовета, к мониторинговой группе обратились жители деревни Чернявка, высказавшие...
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