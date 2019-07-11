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По какому графику работает фельдшер?

12.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В ходе мониторинга, призванного выявить нужды населения Берёзковского сельсовета, к мониторинговой группе обратились жители деревни Чернявка, высказавшие недовольство оказанием медицинских услуг фельдшером: редкие посещения, невозможность приобретения медикаментов.

Отправившись в Ельнянскую сельскую врачебную амбулаторию, узнаём, что заведующий АВОП – Александр Сологуб, врач общей практики, посещает населённый пункт каждый четверг и ведёт приём с 10.30 до 13.00. Фельдшером работает Лариса Фёдорова. В зону обслуживания входит 13 деревень: Ельня, Кленовка, Н. Путь, Крыничка, Александровичи, Чернявка и другие. Всего на территории проживает 366 человек, из которых 152 – пенсионеры, 182 – работающие, 32 – дети. В здании врачебной амбулатории функционирует аптека с немалым выбором лекарственных препаратов.
В Ельне нареканий на работу фельдшера выявлено не было. Посетив деревню Чернявка, пообщалась с несколькими местными жителями, у которых тоже не возникло негативных отзывов по работе специалиста. У населения появилось лишь предложение: установить конкретный день, в который фельдшер будет приезжать в деревню, точное время и место обслуживания. Что касается графика посещений, то он установлен:
– первый вторник месяца: деревни Мартиновка, Максимовка, Чернявка, Селище, Андроновка. Время – 11.00.
– второй вторник месяца: деревни Кленовка, Розальмово, Александровичи, Н. Путь, Крыничка. Время – 11.00.
– третий четверг месяца: деревни Мосин, Канава, Павловка. Время – 12.00.
Определить место предложили сами жители деревни – здание местного клуба, а объявление о приезде фельдшера можно вывешивать там же или на здании магазина, где проходимость людей больше. Решение же по данному вопросу предстоит принять старосте деревни и председателю Берёзковского сельисполкома.
Дарья Борисова

 
 
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В ходе мониторинга, призванного выявить нужды населения Берёзковского сельсовета, к мониторинговой группе обратились жители деревни Чернявка, высказавшие...
 
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