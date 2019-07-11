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Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

12.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 12 июля, в центре Несвижа появился новый магазин, с большим перечнем товаров. Здесь можно купить всё необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой химией и посудой. По словам руководства в магазине сети есть всё, что пользуется спросом у несвижан и жителей района – свежая выпечка, суши, пицца, готовая кулинария, мясные полуфабрикаты и пр. А еще, множество акций и скидки. И конечно же, позитивный настрой сотрудников!Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!

Очередь в центре города – в Несвиже открылся новый магазин!
Подробности – в следующем выпуске “НН”.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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