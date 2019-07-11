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Проект Быховского района «Кола жыцця» одобрен на Ярмарке инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития»

12.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

МикрорегионBykhov-EcoAir, современная молодежная арт-студия, изделия-бренды ручной работы из глины и соломы. Сегодня для Быховщины это не просто радужная перспектива, а реальный проект. Инициатива под названием «Кола жыцця», представленная на Ярмарке инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития», прошедшей на днях в Славгороде, одобрена. Теперь она получит грантовую поддержку.

Заявитель инициативы – Народный мастер Республики Беларусь Ирина Кухтина, а ее организацией-партнером выступает местный фонд развития территорий Быховского района во главе с директором Романом Мельниковым.

Проект Быховского района «Кола жыцця» одобрен на Ярмарке инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития»

Победа проекта станет толчком для развития предпринимательства в сфере креативной экономики нашего района, позволит повысить самозанятость и благосостояние молодых людей, которые будут непосредственно задействованы в работе арт-студии. Плюс благодаря «Колужыцця» местные народные ремесленные традиции не просто сохранятся, но и передадутся подрастающему поколению. Да и само создание нового микрорегионаBykhov-EcoAir, прославляющего народные промыслы, обязательно привлечет туристов в Приднепровский край.

У Ирины Кухтиной грандиозные планы. Ведь новая специализированная арт-студия станет творческой ремесленной мастерской, которая будет функционировать на базе детской школы художественных ремесел и искусств. А это значит, гончарство, керамика и соломоплетение получат «новую жизнь». У мастеров и дизайнеров появятся собственные логотип и бренд, а их работы станут узнаваемыми далеко за пределами Быховщины. В перспективе — проведение фестиваля «CreativeBykhov», где можно будет приобрести эксклюзивные вещи ручной работы, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению подобных работ.

Проект Быховского района «Кола жыцця» одобрен на Ярмарке инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития»

О широких возможностях инициативы «Кола жыцця» говорит и Роман Мельников:

— Проект уникален, а возможности его реализации огромны. Молодежь стремится развивать свой творческий потенциал, быть, как это модно говорить, в тренде. Именно «Кола жыцця» позволит найти себя в современных отраслях креативной экономики и принесет доход. Хороший заработок не позволит молодежи покинуть малую родину. Как следствие – Быховщине только процветать!

КСТАТИ

Конкурс инициатив «Местные инициативы для микрорегонов развития» проходил в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области»  NEAR- TS/2017391-411. Проект финансируется Европейским союзом, зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической помощи 7 декабря 2018 года, № 2/18/000948.

Саша ГРАМАТЧИКОВА.

 

 
 
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МикрорегионBykhov-EcoAir, современная молодежная арт-студия, изделия-бренды ручной работы из глины и соломы. Сегодня для Быховщины это не просто радужная перспектива, а
 
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