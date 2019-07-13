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В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

14.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июля 2019 21:24 2700

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Автор: Эдуард Кидяев.

В год малой Родины и 95-летия со дня основания Солигорского района, в преддверии празднования 75-летия освобождения Белоруси от немецко-фашистских захватчиков, главного праздника страны — Дня Независимости Республики Беларусь, 2 июня в 18.00, в фойе зимнего сада Дворца культуры состоялось открытие выставки картин нашего земляка Г.И. Реута «В искусстве — жизнь». 

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Среди приглашенных на выставке присутствовали: наставник автора картин Евгений Романович Смунев, поэтесса клубного объединения «Лабиринт» Надежда Ивановна Фёдорова, а также друзья и близкие художника.

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Благодаря работам Григория Ивановича мы знакомимся с натюрмортами и пейзажами, которые нас заставляют мечтать. Как можно не писать родные места? Григорий Иванович родом, из деревни Метявичи. На одной из работ изображен уголок Солигорского края, которого уже нет. Это деревня Вишневка. Сейчас на этом месте уже черта города, красные домики.

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Так же у Григория Ивановича есть серия работ посвященная Полоцким сюжетам: улочки, купола Софийского собора, окрестности этого древнего города. После творческой поездки появились пейзажи Карелии, крымские пейзажи Алушты и Алупки. Картины Григория Реута – спокойные, несущие умиротворенность и некий лиризм. После их просмотра хочется, забросив все свои дела, уехать на море или уйти в лес, съездить в деревню на побывку. Наверное, это так важно в современной суматохе и суете – не бежать по жизни, а получать удовольствие от каждого мига.

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Картины нашего земляка разъехались по всему миру. Их можно найти в частных коллекциях Венгрии, Германии, США, Бельгии. Конечно же, приобретают их также и коллекционеры из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Работы Григория Реута с 1983 года выставлялись во Дворце искусств Беларуси, столичных музеях, на выставках различных уровней. Стало традицией художника — представлять свои работы в Витебске на «Славянском базаре».

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

На протяжении мероприятия свое творчество всем присутствующим дарила юная солистка Дворца культуры г. Солигорска Полина Дудинская.

В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.
В Солигорске открылась выставка картин известного художника Григория РЕУТА.

Открытие выставки нашего земляка Г.И. Реута прошло в теплой и дружеской обстановке. Выставка картин «В искусстве — жизнь» продлиться до конца июля.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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5 июля 2019 21:24 2700 В Солигорске открылась выставка картин известного...
 
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