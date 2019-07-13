Источник материала: Новости Волковыска

Установление местонахождения пропавших без вести людей – важное направление в деятельности правоохранительных органов. Неопределенность порождает у граждан больше страхов, чем печальные известия. Кроме того, за подобными фактами могут скрываться тяжкие преступления.

сообщает сайт Следственного комитета. На начало 2019 года в Гродненской области значились не разысканными 246 человек. В первом полугодии объявлено в розыск еще 49 граждан. В ходе эффективно проведенных следственных действий, поисковых и оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение 43 человек,сайт Следственного комитета.

Причины безвестного исчезновения людей различны. Подавляющее большинство уезжает за пределы Республики Беларусь на заработки и прекращает контактировать с родными и близкими, вынуждая последних обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Свыше двух месяцев не было сведений об уехавшем на заработки в Российскую Федерацию 53-летнем жителе г.Волковыска, что побудило родственников обратиться с заявлением о его безвестном исчезновении. По истечении десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело (п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). В настоящее время местонахождение мужчины установлено. Он не сообщал о себе родным вследствие нежелания и утери мобильного телефона.

Многочисленны факты неинформирования родственников по поводу своего кратковременного отсутствия по месту жительства. Так, 78-летний житель Волковысского района спустя сутки после исчезновения был обнаружен в соседнем Свислочском районе, а 13-летнего жителя Лидского района сотрудники органов внутренних дел отыскали через сутки после поступления заявления об исчезновении в г.Дятлово. Трое суток потребовалось на установление места нахождения 54-летнего жителя г. Гродно , который не сообщил родным, где и с кем он будет находиться все это время.

Вместе с тем, отдельные случаи ухода людей из дома заканчиваются трагически. Прежде всего это обусловлено их пожилым возрастом и плохим состоянием здоровья, несопоставлением нагрузок своим возможностям, а также несоблюдением иных правил личной безопасности.

В Зельвенском районе по заявлению родственника была начата проверка по факту безвестного исчезновения 78-летней сельской жительницы. Следователи и сотрудники милиции провели осмотр дома и строений на его территории, опросили родственников, соседей и знакомых пропавшей. Выяснили, что имеющая проблемы со здоровьем женщина регулярно ходила на кладбище через ячменное поле. В ходе поисковых мероприятий ее тело без признаков жизни было обнаружено в указанном поле. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Для выяснения непосредственной причины смерти управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области проводит судебно-медицинскую экспертизу.

В Дятловском районе следователи и сотрудники милиции продолжают установление обстоятельств безвестного исчезновения 75-летней сельской жительницы, которая 7 июня ушла в лес для сбора грибов и ягод, не вернувшись домой. Учитывая, что по истечении десяти суток с момента подачи заявления об исчезновении женщина не была обнаружена, Дятловский районный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело. В его рамках продолжается проведении следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Известно, что мобильного телефона у пенсионерки с собой не имелось. Основные рассматриваемые версии – гибель вследствие проблем со здоровьем и несчастный случай.

В целях предупреждения подобных фактов, следователи рекомендуют:

сообщайте родным и близким о своих планах, маршрутах и времени пребывания вне дома, не прекращайте с ними последующее общение;

отправляясь в иностранное государство, учитывайте существующие в нем общественно-политическую обстановку, климатические условия, законы и обычаи. Избегайте любые нежелательные инциденты;

отправляясь за границу на отдых, оставьте дома копии турпутевки и паспорта.

Собираясь самостоятельно выехать на работу за границу, для обеспечения защиты Республикой Беларусь ваших прав, свобод и законных интересов, вы вправе:

до даты выезда из Республики Беларусь уведомить подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы Республики Беларусь для трудоустройства; в случае заключения трудового договора в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства – предоставить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем;

сообщить о сроке выезда, иностранном нанимателе, условиях труда и проживания, включая порядок оплаты труда и социального обеспечения;

в подразделениях по гражданству и миграции бесплатно получить информацию о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, а также о местонахождении и номерах телефонов Департамента по гражданству и миграции, подразделений по гражданству и миграции;

в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь – о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или консульских учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства (при их наличии), о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов;

в дипломатических представительствах государства трудоустройства уточнить условия въезда и требования при трудоустройстве;

поставить в известность своих близких о вашем отъезде.

Во время пребывания за границей:

станьте на временный консульский учет;

никому не отдавайте свой пacпоpт;

если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с агентством. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору;

не ставьте себя в зависимое положение, принимая подарки или одалживая деньги;

периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий вашего пребывания;

в случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Республики Беларусь, или в полицию той страны, где вы находитесь. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь гарантируются защита и покровительство граждан Республики Беларусь в государстве трудоустройства!

Трудовой договор должен содержать информацию:

о сроке его действия, характере и месте работы, условиях труда и его оплате, в том числе о работе в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни; о размере премий, надбавок и удержаниях с заработной платы;

о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке и условиях расторжения или продления трудового договора;

об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-эмигранта; о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его трудовой деятельности, и о других социальных гарантиях.

Отправляясь в лес, необходимо:

предварительно подобрать яркую одежду (только не камуфляж), надеть закрытую и легкую обувь;

иметь при себе запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой;

в лесу определить по компасу свое местонахождение и направление движения относительно автодороги;

не изменять ранее намеченный маршрут; -не заходить далеко, ориентироваться по шумам и звукам с автодороги;

заблудившись, двигаться в одном направлении, выйдя на дорогу или просеку, идти по ней, она в любом случае выведет к людям;

выйдя к квартальному столбу, оставаться на месте и сообщить его нумерацию спасателям по мобильному телефону на номер 112, а это полная гарантия того, что спасатели вас найдут;

при отсутствии связи не отчаиваться, вынуть из телефонного аппарата SIM-карту и снова набрать 112 – это обеспечит связь с любым оператором сотовой связи, действующим в этой зоне, а не только с тем, к которому вы подключены;

оказавшись в болотистой местности, обязательно вырубить крепкий и в меру легкий шест, зондировать им каждый шаг, смотреть под ноги и выбирать под шаг те места, где есть корни, палки, растет кустарник или высокая трава. Ни в коем случае не перепрыгивать с кочки на кочку;

попав в трясину, не поддаваться панике, не делать резких движений, подтянуть шест к себе и лечь на него грудью. Если за плечами рюкзак, снять его без резких движений, затем класть шест перед собой и плавно подтягиваться к нему. Выползая из трясины, не вставать, отползти от опасного места и выходить откуда пришли.

Берегите себя и своих близких!