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«Заработали в любом случае». Глава Минспорта об итогах II Европейских игр

14.07.2019 22:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь могла привлечь на II Европейские игры еще больше зарубежных туристов, но сказалось отсутствие опыта. Полезно было бы и еще большая рекламная кампания внутри страны, чтобы больше белорусов посетило соревнования, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью «Главному эфиру» телеканала «Беларусь 1».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Анализируя работу фан-зон, министр обратил внимание на то, что ежедневно в фан-зону возле Дворца спорта проходило через «рамку» 20 тыс человек. «Может, эффект не такой, как на чемпионате мира по хоккею. Чемпионат мира — очаговое мероприятие, это „Минск-Арена“ и „Чижовка-Арена“ — все толпились на двух объектах. А здесь все было разбросано. Были пиковые дни, 25−26 июня, когда почти одновременно на всех объектах проводились соревнования. И все объекты были заполнены», — рассказал Ковальчук.

Он признал, что расположенная возле «Минск-Арены» фан-зона не сработала. «Центр нахождения туристов оказался ближе к центру города. Надо это учитывать при проведении последующих мероприятий. Думаю, менять систему к чемпионату мира по хоккею в 2021 году не нужно», — отметил он.

Отвечая на вопрос о незаполненных трибунах, министр призвал учитывать, что билеты продавались на целый день, а человек не сидел на объекте весь день — и впечатление могло быть разным.

На вопрос о том, сколько Беларусь заработала на Европейских играх, министр ответил: «Заработали в любом случае. Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен», — подчеркнул Ковальчук.

«Но, самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры», — рассказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь могла привлечь на II Европейские игры еще больше зарубежных туристов, но сказалось отсутствие опыта. Полезно было бы и еще большая рекламная кампания...
 
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