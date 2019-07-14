Источник материала: Маяк Преднепровья

В микрорайоне Колос продолжается строительство новых многоквартирных жилых домов. В текущем году начато возведение еще двух новостроек.

















60-квартирный жилой дом по генплану №5 возводит наша строительная организация ГУКДСП «Быховская ПМК-247», являющаяся генподрядчиком. Дом строится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №240 за счет кредитных ресурсов и собственных средств граждан. Общая площадь квартир жилого дома — 2395 м кв. По проектной документации сметная стоимость жилого дома составляет более двух миллионов рублей. Стоимость 1 м кв. — 931, 50 руб. Сейчас завершается строительство первой очереди, которая предусматривает сдачу в эксплуатацию 40 квартир уже в этом месяце. Вторая очередь строительства 20 квартир начнется в следующем году.

В настоящее время руководством района поставлена конкретная задача — сдать в эксплуатацию объект в намеченные сроки. Казалось бы, особых проблем нет. ПМК-247 имеет огромный опыт в строительстве жилья. Но за годы численность работников организации сократилась почти втрое, сейчас трудятся около 70 человек. И на сегодняшний день определенные сложности возникают именно из-за нехватки трудовых ресурсов, в том числе квалифицированных штукатуров, каменщиков.

Изначально помощь оказывала могилевская субподрядная организация, но, в виду срочности строительства других объектов, перешла работать на другой объект. И теперь строительство предстоит завершить собственными силами. Поэтому вся надежда — только на своих строителей. Необходимо отметить, что не возникает вопросов по финансированию строительства жилого дома. Нет больших нареканий и по качеству выполнения работ, но сроки поджимают. За оставшиеся две недели необходимо завершить штукатурные и отделочные работы на лестничных площадках, покрасить фасад здания, произвести благоустройство территории.

На строительстве данного жилого дома задействованы и другие наши организации — ОАО «Быховрайводоканал», ДЭУ-76, УКП «Жилкомхоз».

— Наша задача — успеть сдать объект в отведенный срок,— говорит начальник ПМК-247 Игорь Богомазов. — И, как бы ни было трудно, мы должны это сделать.

С 26 июля начнет работать приемочная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию. В первую очередь сдаются наружные инженерные сети, завершаются прокладка водопровода, канализации, телефонизация, ведется обустройство подъездных путей, в том числе оборудование парковочных мест для автомобилей и стоянки.

Чтобы ускорить темпы работ, принято решение организовать шестидневную рабочую неделю, даже в праздничные дни работа на объекте не останавливалась.

Совсем рядом ведется строительство еще одного кирпичного 60-квартирного жилого дома по генплану №4. Только 50% квартир строится как социальное жилье, еще 50% — коммерческое. На эти цели финансирование выделяется за счет бюджета. Строительство ведет Могилевская организация ОАО «Строительный трест №12». К работам приступили в мае, а уже возводят третий этаж. Работают вахтовым методом. Стройка «кипит» ежедневно, без выходных, с 8 до 19 часов. Такой подход к делу позволит своевременно сдать объект в эксплуатацию без лишних проблем. Здесь же трудится бригада быховских каменщиков. Чуть позже наша организация приступит к строительству второй очереди данного объекта — 20 квартир.

Однако по этому жилому дому высказывались замечания о том, что не полностью осваиваются выделенные денежные средства. Тем не менее, строители намерены выполнить работы по возведению основных несущих конструкций, чтобы еще до наступления осенних дождей установить кровлю. Ввод жилого дома первой очереди в эксплуатацию намечен на декабрь текущего года.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.