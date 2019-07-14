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На этой неделе жителям Слуцка будут отключать электричество. Адреса

15.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии у жителей Слуцка 16 и 18 июля.

В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 16 июля с 08:30 до 16:30 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

  • пер. 1-й Красногвардейский №1-7,
  • пер. 2-й Красногвардейский №1-7,
  • ул. Красногвардейская №1-17,
  • пер. 1-й Новый №1, 2,
  • пер. 2-й Новый №1-11,
  • пер. 3-й Новый №1-10,
  • пер. 1-й Майский №1-52,
  • ул. Майский проезд №1- 12,
  • ул. Майский посад №1-30,
  • пер. Вокзальный №1-11,
  • ул. Крупской №1-15,
  • ул. Тутаринова №16-28 (чётные.),
  • пер. Крупской №3-10,
  • ул. Старобинская №17-40,
  • ул. Виленская №108-140 (чётные.).

В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ 18 июля с 08:30 до 13:00 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

  • ул. Социалистическая №31-51,
  • 2-ой пер. Красноармейский №4,
  • Смоленский проезд №2-7,
  • ул. Смоленская №1,
  • ул. Козберга №31, 34-40 (чётные),
  • ул. Я. Коласа №2-27.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.



 
 
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В связи с ремонтом оборудования 16 июля и 18 июля будет отключено электроснабжение у потребителей города Слуцка по адресам, сообщили в СГРЭС.
 
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