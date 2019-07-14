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На этой неделе жителям Слуцка будут отключать электричество. Адреса
15.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии у жителей Слуцка 16 и 18 июля.
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 16 июля с 08:30 до 16:30 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:
В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ 18 июля с 08:30 до 13:00 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
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В связи с ремонтом оборудования 16 июля и 18 июля будет отключено электроснабжение у потребителей города Слуцка по адресам, сообщили в СГРЭС.
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