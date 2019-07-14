На этой неделе жителям Слуцка будут отключать электричество. Адреса

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии у жителей Слуцка 16 и 18 июля.

В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 16 июля с 08:30 до 16:30 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

пер. 1-й Красногвардейский №1-7,

пер. 2-й Красногвардейский №1-7,

ул. Красногвардейская №1-17,

пер. 1-й Новый №1, 2,

пер. 2-й Новый №1-11,

пер. 3-й Новый №1-10,

пер. 1-й Майский №1-52,

ул. Майский проезд №1- 12,

ул. Майский посад №1-30,

пер. Вокзальный №1-11,

ул. Крупской №1-15,

ул. Тутаринова №16-28 (чётные.),

пер. Крупской №3-10,

ул. Старобинская №17-40,

ул. Виленская №108-140 (чётные.).

В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ 18 июля с 08:30 до 13:00 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

ул. Социалистическая №31-51,

2-ой пер. Красноармейский №4,

Смоленский проезд №2-7,

ул. Смоленская №1,

ул. Козберга №31, 34-40 (чётные),

ул. Я. Коласа №2-27.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.





