Более 4 тысяч безбилетников уже оштрафовали контролеры на железной дороге в этом году

Источник материала: Интерфакс

Штраф за безбилетний проезд наложили на 4195 человек за первое полугодие, сообщили в пресс-центре БелЖД.

3403 из них оплатили штраф на месте.

Белорусская железная дорога в 2019 году усилила контроль за оплатой проезда. Контролеры-ревизоры проверили более 28,5 тыс. поездов, на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года, уделив основное внимание поездам городских и региональных линий экономкласса (96% от общего количества всех проверенных).

"Белорусская железная дорога продолжает работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение еженедельных сплошных групповых проверок с участием сотрудников органов внутренних дел и работников Военизированной охраны Белорусской железной дороги, декад сплошного контроля, в ходе которых проверяется до 100% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке, а также организация сплошного контроля на всем пути следования поездов региональных линий экономкласса", - говорится в сообщении БелЖД.

Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (1 БВ = Br25,5), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 БВ, в межрегиональных и международных линиях — 1 БВ.

Также, за курение табачных изделий в запрещенных местах привлечено к административной ответственности 76 человек.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

Также законодательством предусмотрена административная ответственность за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные законодательством нормы бесплатного провоза (весом более 36 килограммов, размером по сумме трех измерений, превышающим 200 сантиметров).

Кроме того, Белорусская железная дорога напоминает, что с 27 июля текущего года запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака (за исключением специально созданных мест) во всех видах транспорта общего пользования, в помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования.

В случае возникновения спорных ситуаций или наличия предложений по повышению эффективности контроля в поездах можно обращаться по телефонам +375 17 225-39-41, 225-48-22.